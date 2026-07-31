البابا لاوون الرابع عشر يكشف مفاجأة عن أصوله: أسلافي كانوا عبيداً ومُلّاك عبيد

كشف البابا لاوون الرابع عشر أنّ تاريخ عائلته يتضمن أصولاً تعود إلى أشخاص كانوا مستعبَدين وآخرين كانوا من مُلّاك العبيد، وذلك في حديث تناول فيه للمرة الأولى بشكل مباشر الروابط التاريخية لعائلته بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

وقال البابا، وهو أول حبر أعظم أميركي، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" في حدائق الفاتيكان في كاستل غاندولفو، إنّ عائلته تنحدر من مهاجرين، مشيراً إلى أنّ أسلافه من جهة والدته كانوا من بين المستعبَدين ومُلّاك العبيد.

وأوضح أنّه يقدّر في الولايات المتحدة "إحساس الحرية والفرص"، فضلاً عن تاريخها في استقبال أشخاص من مختلف أنحاء العالم.وتأتي تصريحات البابا لاوون بعد أبحاث كشفت أنّ أصوله تجمع بين جذور أوروبية وأفريقية أميركية، وأنّ جدّيه من جهة والدته، اللّذين عاشا في نيو أورلينز، سُجلا في بيانات التعداد السكاني بوصفهما من ذوي الأصول السوداء والمختلطة.

كما أظهرت الأبحاث أنّ أسلافه ضموا أشخاصاً كانوا مستعبَدين وآخرين امتلكوا عبيداً. وفي وقت سابق من هذا العام، دخل لاوون الرابع عشر التاريخ باعتباره أول بابا يقر علناً ويعتذر عن دور الكنيسة الكاثوليكية في نظام الرق.

وفي وثيقة تعليمية تناولت الذكاء الاصطناعي، طلب "المغفرة" عن بطء الكنيسة في إدانة تجارة الرقيق، معرباً عن "حزن عميق" إزاء المعاناة والإذلال اللّذين تعرض لهما ملايين الأشخاص.

كما ألمح البابا إلى احتمال زيارة الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، قائلاً إنّه يأمل في أن يكون هناك قريباً، من دون تحديد موعد رسمي. ومن المرجح أن تتم الزيارة في عام 2027 إذا أُقرّت، نظراً إلى أنّ الباباوات يتجنبون عادة زيارة الدول خلال سنوات الانتخابات.