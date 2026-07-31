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البعوض لا يختار عشوائياً… إليك لماذا يفضّلك على غيرك
منوعات
2026-07-31 | 09:36
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البعوض لا يختار عشوائياً… إليك لماذا يفضّلك على غيرك
قبل أن يحطّ على جلد الإنسان، يستطيع البعوض رصد إشارات حيوية من مسافة بعيدة، مثل ثاني أكسيد الكربون المنبعث مع التنفس وحرارة الجسم ورائحته.
وتشير الدراسات إلى أنّ بعض الأشخاص يكونون أكثر جذباً للبعوض من غيرهم بسبب اختلافات بيولوجية في أجسامهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للدغات والحكة والانتفاخ.
ثاني أكسيد الكربون وحرارة الجسم من أبرز الإشارات التي يعتمد عليها البعوض لتحديد أهدافه. فالإنسان البالغ يطلق كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالأطفال، ما يجعله أكثر جذباً.
كما ينجذب البعوض إلى الحرارة والرطوبة، ولذلك قد تصبح النساء الحوامل أكثر عرضة للدغات، إضافة إلى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، خصوصاً أثناء التمرين وبعده مباشرة، بسبب ارتفاع حرارة الجسم وزيادة التعرق والتنفس.
وعندما يقترب البعوض من الإنسان، تصبح رائحة الجلد عاملاً حاسماً في تحديد من سيهاجم. ويحتوي جلد الإنسان على مئات المركبات العضوية المتطايرة التي تنتج جزئياً عن تفاعل البكتيريا الموجودة على الجلد مع مكونات العرق.
ووجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين ترتفع لديهم بعض الأحماض الكربوكسيلية على الجلد قد يكونون أكثر جاذبية للبعوض، كما أنّ تركيبة البكتيريا الموجودة على الجلد يمكن أن تؤثر في رائحة الجسم وبالتالي في مدى جاذبيته للحشرات.
وتشير دراسات على التوائم إلى أنّ قابلية جذب البعوض قد تتأثر أيضاً بالعوامل الوراثية، إذ أظهرت بعض النتائج أنّ التوائم المتطابقة تجذب البعوض بدرجات متقاربة، بينما تختلف النتائج لدى التوائم غير المتطابقة.
كما أنّ رد فعل الجسم تجاه اللدغة يختلف من شخص إلى آخر؛ فقد يتعرض شخصان للعدد نفسه من اللدغات، لكن أحدهما يصاب بانتفاخ وحكة شديدة، بينما لا يكاد الآخر يلاحظ اللدغة.
لذلك، وحتى لو كنت تعتقد أنّك لا تجذب البعوض، يوصي الخبراء باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب لدغاته.
مصدر
منوعات
البعوض
الجلد
الإنسان
إشارات حيوية
ثاني أكسيد الكربون
التنفس
حرارة الجسم
رائحة الجسم.
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