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بعد السفر… لماذا يعود البعض بشخصية مختلفة؟
منوعات
2026-08-02 | 04:42
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بعد السفر… لماذا يعود البعض بشخصية مختلفة؟
كشفت تقارير ودراسات نفسية أنّ السفر لا يغيّر وجهة الإنسان فحسب، بل قد يترك أثراً واضحاً على طريقة حديثه وسلوكه وحتى مظهره. فبينما يكتفي كثيرون بالعودة بصور وتذكارات، يعود آخرون وهم يتحدثون بلهجة مختلفة أو يستخدمون كلمات وعادات اكتسبوها من البلد الذي زاروه، وهو ما يثير استغراب المحيطين بهم.
ويشير خبراء إلى أنّ اكتساب بعض ملامح اللهجة المحلية ليس أمراً مستغرباً، إذ يميل البشر بشكل لا واعٍ إلى تقليد أنماط الكلام والسلوك لدى الأشخاص من حولهم، خاصة عند الإقامة لفترات طويلة في بيئة جديدة.
كما أن التجارب العاطفية القوية التي يعيشها المسافر قد تدفعه إلى الاحتفاظ ببعض العادات أو التعابير اللغوية كوسيلة للحفاظ على شعوره بالارتباط بالمكان الذي زاره.
وتوضح عالمة النفس الإكلينيكي شارلوت راسل أنّ تبني بعض الكلمات أو العادات الأجنبية قد يعكس ارتباطاً حقيقياً بثقافة معينة، إلا أنّ الدافع قد يكون أحياناً مختلفاً، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى إظهار هذه التغييرات للتأكيد على خبراتهم في السفر أو لإبراز هويتهم الجديدة أمام الآخرين.
من جانبه، يرى أستاذ الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع غاريث باركين أن تقليد لهجات أو عادات المجتمعات المضيفة يرتبط بما يُعرف بـ"الرغبة المحاكاتية"، حيث يسعى المسافر إلى استيعاب الثقافة المحلية وليس مجرد زيارتها.
ويضيف أنّ وسائل التواصل الاجتماعي عززت هذا السلوك، إذ بات بعض المسافرين يتبنون ممارسات ثقافية مميزة لإظهار اختلافهم عن السائح التقليدي، في محاولة لإبراز عمق تجربتهم وانتمائهم المؤقت إلى المكان الذي زاروه.
مصدر
منوعات
سفر
وجهة سياحية
سياحة
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عادات
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