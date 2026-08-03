سرّ الوالد المفضّل… لماذا يلجأ الطفل إلى أحد الوالدين دون الآخر؟

يؤكد علماء النفس أنّ لجوء الطفل الموقت إلى أحد والديه دون الآخر في مواقف معينة، كالنوم أو التهدئة عند البكاء، لا يعبّر عن مقياس المحبة أو رفض الطرف الآخر، بل ينبع من نظام "التعلق الفطري" الذي يدفعه غريزياً للبحث عن القاعدة الآمنة التي تلبّي احتياجاته العاطفية في كل مرحلة من مراحل نموّه.



وتتغيّر هذه التفضيلات باستمرار مع تطور عمر الطفل وظروفه، فقد يميل للطرف الذي يمنحه الطمأنينة الجسدية في سنواته الأولى، ثم يتجه لاحقاً نحو من يشاركه اللعب والأنشطة اليومية.



كما شدد الخبراء على أن جودة التفاعل والإنصات الصادق للطفل بعيداً عن مشتتات الهواتف والعمل تُعد أكثر أهمية وتأثيراً من مجرد قضاء ساعات طويلة بوجود شكلي.



وفي هذا السياق، كشفت مراجعة علمية واسعة أُجريت على أكثر من 4 آلاف طفل، أنّ بناء تعلّق آمن في الطفولة المبكرة يعزز الكفاءة الاجتماعية ويزيد من قدرة الفرد على تنظيم مشاعره والتعامل مع الضغوط مستقبلاً.



وينصح الأطباء الوالدين بتجنّب تحويل هذه الظاهرة الطبيعية إلى منافسة داخل الأسرة، والتركيز بدلاً من ذلك على التعاون المستمر والروتين الدافئ لضمان استقرار الطفل النفسي.