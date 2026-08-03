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في عيد ميلادها الثاني... صورة عفوية للأمير الحسين وكلمات مؤثّرة لابنته (صورة)
منوعات
2026-08-03 | 09:26
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في عيد ميلادها الثاني... صورة عفوية للأمير الحسين وكلمات مؤثّرة لابنته (صورة)
احتفل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، يوم الاثنين، بعيد ميلاد ابنته الأميرة إيمان الثاني، حيث شارك عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة حديثة للأميرة الصغيرة تُبرز عفويتها وبراءتها.
وعبّر ولي العهد عن مشاعره بكلمات دافئة وجّهها لابنته، قائلاً: "أتمّت إيمان اليوم عامها الثاني. أسأل المولى عز وجل أن ينبتها نباتاً حسناً، ويمدها بثوب الصحة والعافية... كل عام وحبيبتي إيمان بخير".
وتُظهر الصورة الأميرة إيمان في لقطة مفعمة بالحيوية والطفولة، حيث تبتسم بسعادة فائقة وترتدي حول عنقها عقداً يدوياً مُبتكراً مصنوعاً من قطع المعكرونة الملوّنة.
يُذكر أنّ الأميرة إيمان قد خطفت الأنظار في عدّة مناسبات برفقة والدَيها، الأمير الحسين والأميرة رجوة، خلال العام الماضي. وكان من أبرز تلك الظهورات مشاركتها العائلية في مدرّجات بطولة كأس العالم 2026، حيث حرصت العائلة الملكية على تقديم الدعم والتشجيع للمنتخب الأردني لكرة القدم خلال منافسات المونديال.
منوعات
الامير الحسين
ولي عهد الاردن
امير الاردن
حسين بن عبدالله
الاميرة رجوى
الاميرة ايمان
ابنة الامين الحسين
عيد ميلاد الاميرة ايمان.
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