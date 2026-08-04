قنديل بحر يكسر قواعد الشيخوخة… كائن قادر على العودة إلى طفولته مرارًا

كشف علماء الأحياء البحرية عن القدرات الفريدة لقنديل البحر Turritopsis dohrnii، المعروف باسم "قنديل البحر الخالد"، والذي يُعد الكائن الوحيد المعروف القادر على تجديد دورة حياته والعودة إلى مرحلة الطفولة بدلًا من الموت بسبب التقدم في العمر.



وأوضح الباحثون أنّ هذا القنديل يمتلك آلية بيولوجية تُعرف باسم التحول الخلوي (Cellular Transdifferentiation)، تُمكّنه، عند التعرض لظروف قاسية مثل ارتفاع الحرارة أو الجوع أو الإصابات، من تحويل خلاياه والعودة إلى مرحلة مبكرة من حياته، قبل أن يبدأ دورة نمو جديدة من الصفر مع احتفاظه بالمادة الوراثية نفسها.



ويشير العلماء إلى أنّه، في الظروف المخبرية، يمكن لهذا الكائن نظريًا أن يعيش إلى أجل غير محدود عبر تكرار هذه العملية مرات عديدة، إلا أنّ حياته في الطبيعة قد تنتهي بسبب الافتراس أو عوامل بيئية أخرى. وينتشر هذا النوع في عدة مناطق حول العالم، من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيطين الأطلسي والهادئ.



ويرى الباحثون أنّ هذه الظاهرة تمثل واحدة من أكثر الحيل البيولوجية إثارة في الطبيعة، إذ قد تسهم دراسة آلياتها مستقبلًا في فهم عمليات الشيخوخة وتجدد الخلايا، وفتح آفاق جديدة أمام الأبحاث الطبية المتعلقة بإطالة العمر وعلاج الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.