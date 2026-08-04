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بركان فويغو يثور في غواتيمالا… إجلاء سكان وتحذيرات من تدفقات بركانية خطيرة

منوعات
2026-08-04 | 09:57
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بركان فويغو يثور في غواتيمالا… إجلاء سكان وتحذيرات من تدفقات بركانية خطيرة
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بركان فويغو يثور في غواتيمالا… إجلاء سكان وتحذيرات من تدفقات بركانية خطيرة

شهد بركان فويغو في غواتيمالا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في نصف الكرة الغربي، ثورانًا جديدًا أدى إلى إطلاق الحمم البركانية وسحب كثيفة من الرماد، ما دفع السلطات إلى إجلاء سكان قريتين تقعان على سفوحه كإجراء احترازي.

وأفادت وكالة مراقبة النشاط البركاني بأنّ تدفقات بركانية حارة من الغازات والرماد والصخور واصلت انحدارها على السفح الجنوبي الشرقي للبركان، فيما أعلنت هيئة إدارة الكوارث حالة إنذار برتقالي على مستوى البلاد، وهي ثاني أعلى درجات التأهب، محذرة من احتمال حدوث تدفقات إضافية وسحب رماد واسعة.

ودعت السلطات السكان إلى إغلاق النوافذ والأبواب، كما علّقت الدراسة في المدارس القريبة من البركان، مطالبة السكان والزوار بعدم الاقتراب من المناطق المعرضة للخطر، لا سيما على منحدرات البركان.

ويقع بركان فويغو على بُعد نحو 16 كيلومترًا من مدينة أنتيغوا التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والتي تُعد وجهة سياحية بارزة. ويُذكر أنّ ثوران البركان عام 2018 أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص بعد اجتياح تدفقات بركانية سريعة للمناطق المحيطة.
 

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