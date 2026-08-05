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جامعة الروح القدس – الكسليك وIPT توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطور للتنقل الكهربائي

منوعات
2026-08-05 | 05:43
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جامعة الروح القدس – الكسليك وIPT توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطور للتنقل الكهربائي
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جامعة الروح القدس – الكسليك وIPT توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطور للتنقل الكهربائي

وقّعت جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK)، ممثلة بالمستشار الأول لرئيس الجامعة البروفسور نعمة عازوري، مذكرة تفاهم مع مجموعة عيسى (IPT) ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور طوني عيسى، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التنقل المستدام، من خلال إنشاء مركز USEK–IPT للتنقل الكهربائي على حرم الجامعة، بما يخدم الأسرة الجامعية والمجتمع، ويساهم في نشر ثقافة المسؤولية البيئية والحلول الصديقة للبيئة.

ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية مشتركة لتعزيز اعتماد وسائل النقل المستدامة، إذ سيضم المركز تجهيزات حديثة لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب خدمات داعمة تؤمّن تجربة متكاملة لمرتادي الحرم الجامعي وزواره، بما يعزز دور الجامعة والشركة في مواكبة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام جامعة الروح القدس – الكسليك وشركة IPT بدعم التحول نحو حلول نقل أكثر استدامة، وتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية، بما يشكّل خطوة إضافية في مسار دعم الابتكار والمسؤولية البيئية وترسيخ مفهوم التنقل الأخضر في لبنان، انسجامًا مع التوجهات العالمية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
 


عازوري
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد البروفسور عازوري أن العلاقة مع IPT طويلة ومبنية على تعاون مهني وشخصي في مشاريع الاستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد من أبرز المؤسسات الداعمة للقضايا البيئية من خلال رؤيتها الاستراتيجية، معرباً عن شكره لـIPT على هذه الشراكة التي لن تكون الأخيرة، واصفاً المشروع بأنه محطة مميزة تجمع بين التربية والاستدامة والعمل التطبيقي.

عيسى
من جهته، أكد الدكتور عيسى ثقته بأن هذا التعاون سيحقق نتائج يُفتخر بها، ويعزز الريادة في نشر مفاهيم الاستدامة والطاقة المتجددة ودعم التحول الطاقوي المسؤول.
وشدد على أن IPT تسعى إلى لعب دور ريادي في هذا المجال، وإطلاق مبادرات تشكل نموذجًا يحتذى به، بما يشجع الشركات والجامعات والقطاعات المختلفة على اعتماد مشاريع مماثلة. كما شدد على أن الشراكة مع الجامعة تستند إلى تكامل بين الخبرة الأكاديمية والمنهجية العلمية من جهة، والخبرة التطبيقية والتنفيذية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن المشروع يشكل باكورة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي ستُترجم عبر برامج ومشاريع وأنشطة عملية ملموسة.

أبو نهرا
وفي الختام، استعرض مدير تطوير الاعمال في المجموعة شادي أبو نهرا تفاصيل المشروع، موضحاً أنه سيكون أول مركز مستدام للتنقل (Sustainable Mobility Hub) داخل حرم جامعة لبنانية، وأول منشأة متكاملة لشحن المركبات الكهربائية (Full EV Charging Facility)، يتميز بتصميمه الفريد، وأعماله الهندسية والتنسيق الخارجي (Landscaping)، بما يجعله مشروعاً رائداً على مستوى الحجم والتخصص والتنفيذ.
 

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