جامعة الروح القدس – الكسليك وIPT توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطور للتنقل الكهربائي

وقّعت جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK)، ممثلة بالمستشار الأول لرئيس الجامعة البروفسور نعمة عازوري، مذكرة تفاهم مع مجموعة عيسى (IPT) ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور طوني عيسى، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التنقل المستدام، من خلال إنشاء مركز USEK–IPT للتنقل الكهربائي على حرم الجامعة، بما يخدم الأسرة الجامعية والمجتمع، ويساهم في نشر ثقافة المسؤولية البيئية والحلول الصديقة للبيئة.



ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية مشتركة لتعزيز اعتماد وسائل النقل المستدامة، إذ سيضم المركز تجهيزات حديثة لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب خدمات داعمة تؤمّن تجربة متكاملة لمرتادي الحرم الجامعي وزواره، بما يعزز دور الجامعة والشركة في مواكبة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.



ويأتي هذا التعاون في إطار التزام جامعة الروح القدس – الكسليك وشركة IPT بدعم التحول نحو حلول نقل أكثر استدامة، وتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية، بما يشكّل خطوة إضافية في مسار دعم الابتكار والمسؤولية البيئية وترسيخ مفهوم التنقل الأخضر في لبنان، انسجامًا مع التوجهات العالمية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.