الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النحات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خاتمان يشعلان الشائعات... هل تزوّجت جيجي حديد وبرادلي كوبر سراً؟

منوعات
2026-08-05 | 13:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خاتمان يشعلان الشائعات... هل تزوّجت جيجي حديد وبرادلي كوبر سراً؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خاتمان يشعلان الشائعات... هل تزوّجت جيجي حديد وبرادلي كوبر سراً؟

أثارت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد والممثل الأميركي برادلي كوبر موجة من التكهنات بشأن زواجهما سراً، بعد ظهورهما في باريس وهما يرتديان خاتمين متشابهين في إصبع الزواج.

ووفقاً لتقارير إعلامية، يُرجَّح أن يكون الثنائي قد عقد قرانه بهدوء في نيويورك قبل نحو شهر، بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة Daily Mail، نقل مصدر مقرّب أنّ الزوجين احتفلا بعشاء خاص في نيويورك الأسبوع الماضي، وسط أحاديث متزايدة تربط المناسبة بزواجهما، مشيراً إلى أنّ ظهورهما بخاتمي زواج عزّز هذه التكهنات. وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من حديد أو كوبر بشأن هذه الأنباء.

وكان الثنائي قد شوهد في باريس، حيث يواصل كوبر تصوير فيلمه الجديد، ولفت الأنظار بارتداء خاتمين من دار المجوهرات الفرنسية Boucheron، ما دفع عدداً من وسائل الإعلام إلى الاعتقاد بأنهما خاتما زواج.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من حضورهما حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي.

يُذكر أنّ علاقة جيجي حديد وبرادلي كوبر بدأت عام 2023، وأعلنا ارتباطهما رسمياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عام 2025. ولدى كوبر ابنة من علاقته السابقة مع عارضة الأزياء إيرينا شايك، فيما تشارك جيجي ابنتها خاي مع المغني زين مالك. وحتى لحظة نشر هذه التقارير، لم يعلّق أي من الطرفين على ما أُثير بشأن زواجهما.
 

منوعات

يشعلان

الشائعات...

تزوّجت

وبرادلي

سراً؟

جامعة الروح القدس – الكسليك وIPT توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطور للتنقل الكهربائي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-05-16

هل يلمّح جوزف عطية لعلاقته ببيرلا حرب؟ صورة من لندن تشعل الشائعات! (صور)

LBCI
صحف اليوم
2026-07-02

كوبر يرسم أسس تنفيذ "اتفاق الإطار" في لبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار دولية
2026-07-01

كوبر: إنشاء خلية تنسيق إقليمية للدفاع الجوي مطلع العام الحالي لتبادل المعلومات والإنذارات

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-29

وصول قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:43

جامعة الروح القدس – الكسليك وIPT توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطور للتنقل الكهربائي

LBCI
منوعات
2026-08-04

قنديل بحر يكسر قواعد الشيخوخة… كائن قادر على العودة إلى طفولته مرارًا

LBCI
منوعات
2026-08-04

بركان فويغو يثور في غواتيمالا… إجلاء سكان وتحذيرات من تدفقات بركانية خطيرة

LBCI
منوعات
2026-08-04

مئات القذائف تنفجر مع الحرائق… اكتشاف صادم في جنوب فرنسا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

الوكالة الوطنية: تحليق مسيّرات فوق بيروت والضاحية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-27

مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء انفجار وحريق بمقهى في كازاخستان

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-14

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-26

رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين للـLBCI: في دول الخليج هناك حرص دائما على استقلالية القرار اللبناني وألا يكون تابعا لأي محور من المحاور وألا يكون لبنان منطلقا لإعتداءات على دول الخليج العربي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
14:46

بيني أرابياتا على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بين ضفتي الليطاني... جسر قعقعية الجسر يُرمّم وحياة تحاول النهوض من جديد

LBCI
رياضة
13:38

الاتحاد اللبناني للتزلج كرّم أبطاله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تطورات المواجهة الأميركية – الإيرانية الملف النوويّ والأمنيّ إلى واجهة الأحداث

LBCI
رياضة
13:26

محمد صلاح ….فرعون تركيا في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تؤسس كتيبة من الروبوتات بدل الانسحابِ من الجنوبِ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

أصداء مفاوضات روما من بعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ما جديد المفاوضات من العاصمة الإيطالية ؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 5-8-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:31

تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

LBCI
أخبار لبنان
08:40

انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري

LBCI
أمن وقضاء
02:52

كمائن لشعبة المعلومات تُسفر عن توقيف 6 مروّجين وضبط كميات من المخدّرات

LBCI
حال الطقس
02:13

الكتل الحارة تنكفئ كلياً الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
04:30

الأمم المتحدة تحصي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:28

ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا" وإلا ستتعرض إيران لـ"ضربة قوية للغاية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بين ضفتي الليطاني... جسر قعقعية الجسر يُرمّم وحياة تحاول النهوض من جديد

LBCI
خبر عاجل
09:12

الجيش الإسرائيلي: بدأنا بشن هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More