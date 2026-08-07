ظنّوا أنهم أربعة... مفاجأة داخل غرفة العمليات تكشف عن توأم خامس في ولادة نادرة

رغم الأزمات الصحية والاقتصادية التي تعصف باليمن، احتضنت محافظة تعز حدثاً طبياً استثنائياً، تمثّل في نجاح عملية قيصرية نادرة لامرأة أنجبت خمسة توائم دفعة واحدة.



وفي تفاصيل الحدث، كشفت الدكتورة سميرة الخليدي، الأستاذة في كلية الطب بجامعة تعز، أنّ الترتيبات الطبية للعملية أُعدّت مبدئياً على أساس أنّ الأم تحمل في رحمها أربعة أجنّة فقط.



وأشارت الخليدي، في حديثها لشبكة "الجزيرة"، إلى أنّه بعد إخراج الأطفال الأربعة بحالة صحية ممتازة، فوجئ الطاقم الطبي، أثناء رفع المشيمة، بوجود طفل خامس لم ترصده التقديرات السابقة، وكان هو الآخر في وضع صحي جيد.



وأكدت الطبيبة أنّ الأم وأطفالها الخمسة غادروا قسم الحاضنات وهم بصحة وعافية، موجّهةً مناشدة إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم والمساندة لوالد الأطفال، ومساعدته على تحمّل أعباء رعايتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية.



من جهته، أوضح أخصائي طب الأطفال في مستشفى الحكمة بتعز، الدكتور فاخر حمود، أنّ الركيزة الأساسية لنجاح هذه العملية الصعبة تمثّلت في التخطيط والتنسيق المبكر، بدءاً من تجهيز العدد الكافي من الحاضنات، وصولاً إلى وضع الخطة العلاجية المناسبة.



وأضاف حمود أنّ الفريق الطبي اعتمد خطة علاجية قائمة على الرعاية المتدرجة والتغذية المرحلية، حتى استغنى المواليد كلياً عن العلاجات الدوائية واكتفوا بالتغذية الفموية، لتُكلَّل هذه الجهود بخروج الأطفال جميعاً بسلام.



ويأتي هذا النجاح الطبي في وقت تُظهر فيه البيانات الأممية أنّ اليمن يسجّل أحد أعلى معدلات الخصوبة إقليمياً ودولياً، إذ يصل متوسط المواليد إلى نحو 4.59 أطفال لكل امرأة، وفقاً لوكالة "رويترز".