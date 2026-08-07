الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ظنّوا أنهم أربعة... مفاجأة داخل غرفة العمليات تكشف عن توأم خامس في ولادة نادرة

منوعات
2026-08-07 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ظنّوا أنهم أربعة... مفاجأة داخل غرفة العمليات تكشف عن توأم خامس في ولادة نادرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ظنّوا أنهم أربعة... مفاجأة داخل غرفة العمليات تكشف عن توأم خامس في ولادة نادرة

رغم الأزمات الصحية والاقتصادية التي تعصف باليمن، احتضنت محافظة تعز حدثاً طبياً استثنائياً، تمثّل في نجاح عملية قيصرية نادرة لامرأة أنجبت خمسة توائم دفعة واحدة.

وفي تفاصيل الحدث، كشفت الدكتورة سميرة الخليدي، الأستاذة في كلية الطب بجامعة تعز، أنّ الترتيبات الطبية للعملية أُعدّت مبدئياً على أساس أنّ الأم تحمل في رحمها أربعة أجنّة فقط.

وأشارت الخليدي، في حديثها لشبكة "الجزيرة"، إلى أنّه بعد إخراج الأطفال الأربعة بحالة صحية ممتازة، فوجئ الطاقم الطبي، أثناء رفع المشيمة، بوجود طفل خامس لم ترصده التقديرات السابقة، وكان هو الآخر في وضع صحي جيد.

وأكدت الطبيبة أنّ الأم وأطفالها الخمسة غادروا قسم الحاضنات وهم بصحة وعافية، موجّهةً مناشدة إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم والمساندة لوالد الأطفال، ومساعدته على تحمّل أعباء رعايتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية.

من جهته، أوضح أخصائي طب الأطفال في مستشفى الحكمة بتعز، الدكتور فاخر حمود، أنّ الركيزة الأساسية لنجاح هذه العملية الصعبة تمثّلت في التخطيط والتنسيق المبكر، بدءاً من تجهيز العدد الكافي من الحاضنات، وصولاً إلى وضع الخطة العلاجية المناسبة.

وأضاف حمود أنّ الفريق الطبي اعتمد خطة علاجية قائمة على الرعاية المتدرجة والتغذية المرحلية، حتى استغنى المواليد كلياً عن العلاجات الدوائية واكتفوا بالتغذية الفموية، لتُكلَّل هذه الجهود بخروج الأطفال جميعاً بسلام.

ويأتي هذا النجاح الطبي في وقت تُظهر فيه البيانات الأممية أنّ اليمن يسجّل أحد أعلى معدلات الخصوبة إقليمياً ودولياً، إذ يصل متوسط المواليد إلى نحو 4.59 أطفال لكل امرأة، وفقاً لوكالة "رويترز".
 

منوعات

ولادة

ولادة قيصرية

توأم

انجاب توأم

حامل بتوأم

5 توائم

اليمن.

LBCI التالي
بسبب نحلة... خاتم زفاف يضيع بين الرمال ويعود بمفاجأة مؤثرة
إطلاق نار يهزّ مدرسة في تايلاند… طالب يقتل معلّماً ويصيب آخرين قبل أن ينهي حياته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-07-25

واحدة من بين 15 مليون حالة...أم تنجب أربع توائم متطابقات في حالة نادرة جدًا (صور)

LBCI
منوعات
2026-07-31

البابا لاوون الرابع عشر يكشف مفاجأة عن أصوله: أسلافي كانوا عبيداً ومُلّاك عبيد

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-28

3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-10

أكسيوس عن مصادر: ترامب يعقد اجتماعا في غرفة العمليات لبحث خيارات لشن ضربات جديدة على إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:42

"اليوم العالمي للقطط": رحلة تاريخية من التقديس الفرعوني إلى أيقونة العصر الحديث

LBCI
منوعات
2026-08-07

بسبب نحلة... خاتم زفاف يضيع بين الرمال ويعود بمفاجأة مؤثرة

LBCI
منوعات
2026-08-07

إطلاق نار يهزّ مدرسة في تايلاند… طالب يقتل معلّماً ويصيب آخرين قبل أن ينهي حياته

LBCI
منوعات
2026-08-07

من الحانات إلى المهرجانات… العالم يرفع الكؤوس احتفالاً باليوم العالمي للبيرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-08-07

بطريقة مميزة… ابنة عاصي الحلاني تعلن اقتراب موعد زفافها

LBCI
أخبار دولية
2026-03-09

الحرس الثوري يؤكد مبايعة مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-04

اردوغان: لا يمكن لأي حل أن يدوم إذا كان خارج إرادة دول المنطقة ومن دون مساهمتها

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-27

البيت الأبيض: ترامب اجتمع مع فريق الأمن القومي صباح اليوم والمقترح الإيراني يجري مناقشته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:46

بزشكيان: إيران لم تبدأ الحرب وخصومها يدفعون نحو التصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

في زوطر الغربية... ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع وهذه الصورة الميدانية

LBCI
عالم الطبخ
07:34

بين سحر المكسيك وأصالة إيطاليا: "تشيلي كون كارني" و" النيوكي" مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:08

"اتفاق مكة للدفاع المشترك"... الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يغيّره في معادلات الأمن الإقليمي

LBCI
أمن وقضاء
07:07

إجتماع لمجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار في سرايا طرابلس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

جشي: اتفاق الإطار بين لبنان و إسرائيل ليس لمصلحة لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الزهراني بين الماضي والمستقبل... هل تستعيد دورها كمحور نفطي إقليمي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

البابا في اسيزي مجددا والشبيبة هي الهدف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:48

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء يقر 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام وصرف الفروقات بأثر رجعي منذ آذار

LBCI
أخبار لبنان
12:33

الرئيس عون اعاد أربعة قوانين كان قد اقرها مجلس النواب لاعادة النظر فيها

LBCI
أمن وقضاء
03:59

مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يفكّك شبكتين منظّمتين للدعارة في الحمرا ويوقف متورطين

LBCI
أمن وقضاء
12:01

تحذير من قوى الأمن: لا جهة في العالم تطلب منك رمز الـOTP

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ماذا جاء في مقررات جلسة مجلس الوزراء؟

LBCI
أخبار لبنان
15:46

رويترز: لبنان وإسرائيل يتفقان على دول بوسعها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
15:53

سلام: أي تمديد مع سوليدير يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت ومؤشرات أداء واضحة

LBCI
فنّ
10:24

بعد تقاذف الاتّهامات... "جلسة" صلح تُنهي نزاع أمير يزبك وحبيب بو أنطون (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More