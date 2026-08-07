إطلاق نار يهزّ مدرسة في تايلاند… طالب يقتل معلّماً ويصيب آخرين قبل أن ينهي حياته

أطلق طالب النار داخل مدرسة "ديبسيرين نونثابوري" الثانوية، شمال العاصمة التايلاندية بانكوك، قبل أن ينهي حياته، ما أسفر عن مقتل معلّم على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم ثلاثة طلاب، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن السلطات الرسمية.



وأوضح قائد شرطة المقاطعة، المقدّم ديتشرابي كونغدي، أنّ التحقيقات حدّدت هوية مطلق النار، وتبيّن أنّه أحد طلاب المدرسة التي تضمّ نحو 3 آلاف طالب.



وهرعت طواقم الإنقاذ إلى الموقع لإجلاء الطلاب ونقل المصابين، وبينهم حالات حرجة، إلى المستشفيات، قبل أن يعلن مكتب التحقيقات المركزي السيطرة الكاملة على الوضع.



وأظهرت مقاطع فيديو تحقّقت منها شبكة CNN طلاباً يهرعون إلى خارج المدرسة بمساعدة أحد العاملين، فيما أظهرت صور التقطتها "رويترز" وصول فرق الطوارئ حاملةً النقالات، وتقديم المسعفين العلاج الميداني للمصابين بجانب سيارات الإسعاف.



وتسلّط الحادثة الضوء مجدداً على انتشار الأسلحة النارية في تايلاند، حيث يمتلك المدنيون أكثر من 10.3 ملايين قطعة سلاح، في وقت تسجّل فيه البلاد معدلات مرتفعة من جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية، وشهدت خلال السنوات الماضية حوادث عنف دامية.