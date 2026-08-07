بسبب نحلة... خاتم زفاف يضيع بين الرمال ويعود بمفاجأة مؤثرة

لم تكن العروس آبي كلارك تتوقع أن تحتاج، في يوم زفافها، إلى رجل يحمل جهاز كشف المعادن، لكن نحلةً عابرة اقتحمت لحظة رمزية حاسمة، لتقلب أجواء الحفل في فندق سانت بريليدز باي المطل على البحر في جزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطاني.



وخلال طقس رمزي تناقل فيه الضيوف خاتم الزفاف بينهم، اقتربت نحلة من وجه العروس. وفي محاولة عفوية لإبعادها، انزلق الخاتم من يدها وسقط أسفل الحديقة، ليختفي بين الرمال. ورغم مسارعة 15 ضيفًا إلى البحث عنه، باءت جميع المحاولات الأولى بالفشل، ما دفع العروسين إلى استكمال مراسم الزفاف حتى لا يفسدا فرحة اليوم.



وجاء الحل باقتراح أحد الحضور الاستعانة بـستيف أندروز، وهو رجل إطفاء محلي يمارس هواية البحث عن المعادن، ويقدّم هذه الخدمة تطوعًا لمساعدة الأشخاص في العثور على المجوهرات المفقودة على الشواطئ. وبالفعل، بدأ أندروز تمشيط المنطقة، ولم تمضِ سوى 10 دقائق حتى التقط جهازه إشارة قادته إلى خاتم الزفاف.



ولم تنتهِ القصة عند هذا الحد، إذ اتفق الضيوف مع منظمي الحفل على عدم إبلاغ العروس بالعثور على الخاتم، ليُفاجئوها به خلال اللحظة التقليدية لقطع قالب الزفاف، وسط تصفيق وفرحة الحاضرين، محوّلين موقفًا كاد أن يفسد المناسبة إلى واحدة من أكثر لحظاتها تأثيرًا.