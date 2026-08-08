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"اليوم العالمي للقطط": رحلة تاريخية من التقديس الفرعوني إلى أيقونة العصر الحديث
منوعات
2026-08-08 | 06:42
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"اليوم العالمي للقطط": رحلة تاريخية من التقديس الفرعوني إلى أيقونة العصر الحديث
يحتفل العالم بـ"اليوم العالمي للقطط"، وهي مناسبة سنوية تُسلط الضوء على تاريخ هذا الكائن الذي يرافق البشرية منذ آلاف السنين، وتستهدف تعزيز الوعي برعايته وحمايته حول العالم.
وتعود أولى التسجيلات التاريخية لعلاقة الإنسان بالقطط إلى الحضارة المصرية القديمة، حيث حظيت بمكانة رفيعة ووصلت لحدّ التقديس، برزت منها إلهة الحماية "مافدت" في السلالة الأولى، والتي اُعتبرت حاميةً من الأفاعي والعقارب والشرور.
ومع انهيار السلالات الفرعونية، انتقلت القطط إلى الحضارتين الإغريقية والرومانية للاستعانة بها في مكافحة القوارض، بينما كانت في الشرق رمزاً للرفاهية يقتنيها الأثرياء.
غير أنّ تاريخها شهد حقبة مظلمة خلال القرون الوسطى في أوروبا، إذ ارتبطت بالخرافات واتُّهمت بنقل مرض الطاعون عام 1348، ممّا أدّى إلى حملات إبادة واسعة للقطط قبل أن تبدأ سمعتها بالتعافي مع حلول القرن السابع عشر.
لاحقاً، انتقلت القطط مع السفن الاستعمارية إلى أميركا لمكافحة الآفات، لتزدهر وتتحوّل اليوم إلى واحدة من أهمّ أيقونات الثقافة الشعبية، حيث يُقدّر عددها اليوم بنحو 600 مليون قطّ حول العالم.
يُذكر أنّ "اليوم العالمي للقطط" تأسّس عام 2002 بمبادرة من الصندوق الدولي لرفق بالحيوان (IFAW)، قبل أن تنتقل مسؤولية تنظيمه ورعايته في عام 2020 إلى منظمة "International Cat Care" الخيرية بهدف مكافحة القسوة والإهمال وتحسين جودة حياة الملايين من القطط المنزلية والشاردة حول العالم.
المصدر
منوعات
اليوم العالمي للقطط
قطة
قطط
هرة
حيوانات.
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