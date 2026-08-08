شقيقة كريستيانو رونالدو تصدم آلاف المحتشدين: وهذه التفاصيل!

تجمّع الآلاف من معجبي نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند كاتدرائية "فونشال" بماديرا، بعد شائعات عن زواجه من جورجينا رودريغيز، ليعترضوا بالخطأ حفل زفاف ثنائي برتغالي آخر.



وتسبّب تدافع الجمهور للوصول لسيارة العروس في فوضى عارمة، مما دفع أحد الضيوف للصراخ وسط الجموع: "هذه ليست جورجينا!".



وانتقدت شقيقة رونالدو الكبرى الانجراف خلف الشائعات عبر وسائل التواصل، حيث كتبت: "لماذا يعتقد هؤلاء الناس أن رونالدو سيتزوج، بينما هو نفسه لم يعلن ذلك مطلقاً؟ ألا يدركون أن الإعلام لا يعرف شيئاً، بل يريد فقط أن يعرف؟ ومن ثم يختلقون الأشياء. إنه أمر سريالي."



واكتفى رونالدو بالتفاعل ضاحكاً عبر حسابه بنشر رموز تعبيرية ساخرة على التغطيات الإخبارية لتلك الفوضى.