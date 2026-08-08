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اختفاء مجوهرات بقيمة 12 ألف دولار من متجر... وفأر يكشف الحقيقة
منوعات
2026-08-08 | 14:52
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اختفاء مجوهرات بقيمة 12 ألف دولار من متجر... وفأر يكشف الحقيقة
في واقعة غريبة أثارت تفاعلاً واسعاً، كشفت كاميرات المراقبة بمدينة تومكور الهندية عن المتّهم الحقيقي وراء اختفاء شحنة مجوهرات من متجر "فيشواس جيويلرز"، بعدما سادت الشكوك في البداية حول وقوع جريمة سرقة منظمة.
وتعود التفاصيل إلى اكتشاف العاملين خلال الدوام الصباحي اختفاء 10 خواتم ذهبية وسلسلتين تُقدّر قيمتها بنحو 12 ألف دولار.
وبدلًا من توجيه الاتّهامات للموظفين أو الزبائن، جاء الحسم عبر تسجيلات المراقبة التي أظهرت فأرًا صغيرًا يحمل قطعة ذهبية ويجرّها ببراعة نحو فتحة صغيرة في أرضية المتجر.
ودفعت الصور الموثّقة العاملين إلى تتبّع مسار الفأر، ليقودهم البحث مباشرةً إلى جحره أسفل البناء، حيث عُثر على كافة القطع المفقودة بحالة جيدة وأُعيدت إلى أصحابها، لتنتهي الأزمة دون أي شبهة جنائية.
ويؤكد خبراء سلوك الحيوان أنّ القوارض لا تدرك القيمة المالية للذهب، بل تتحرك بدافع غريزي يدفعها لجمع الأجسام اللامعة أو الصالحة لبناء الأعشاش والتخزين.
ورغم تكرار وقائع مشابهة مع الطيور والقرود، إلّا أنّ نجاح فأر في نقل هذا الكمّ من المجوهرات يبقى حادثة فريدة من نوعها.
مصدر
منوعات
مجوهرات
فأر
الهند
ذهب
سرقة مجوهرات
سرقة ذهب
الماس
فأر يسرق ذهب.
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