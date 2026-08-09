"من الصعب رؤيته يتألّم"... نجل جو بايدن يكشف تفاصيل عن معركة والده مع السرطان

كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تفاصيل مؤلمة عن الحالة الصحية لوالده ومعركته مع سرطان البروستاتا، مشيرًا إلى انتشار المرض إلى أجزاء أخرى من جسمه، بما فيها العظام، وما يسبّبه له من آلام شديدة.وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصف هانتر وضع والده بأنه مؤلم جدًا، مؤكدًا صعوبة مشاهدة العائلة له وهو يواجه المرض. وأشار إلى أنّ بايدن، البالغ من العمر 83 عامًا، لا يزال يواصل الظهور والتحدّث علنًا عن القضايا التي تهمّه رغم تداعيات حالته الصحية.وكان جو بايدن قد أعلن إصابته بسرطان البروستاتا في أيار 2025، بعد أقل من أربعة أشهر على مغادرته البيت الأبيض. وجاء التشخيص بعد سنوات خضعت خلالها صحته وعمره المتقدّم لتدقيق واسع، ولا سيما خلال حملته الرئاسية الأخيرة، التي انتهت بانسحابه من السباق عقب مناظرته المثيرة للجدل مع دونالد ترامب.وأكد هانتر أنّ والده لا يزال متمسّكًا بنشاطه وإيمانه بالولايات المتحدة، قائلًا إنّه "لا يزال يقوم بما يفعله" ويؤمن ببلاده.ومن المقرر أن يصدر بايدن مذكّراته الجديدة بعنوان "Promise Me, America" في 17 تشرين الثاني 2026، أي بعد انتخابات التجديد النصفي، على أن يتناول فيها سنوات رئاسته والقرارات التي اتخذها، بما في ذلك قراره الترشّح لولاية ثانية ثم الانسحاب من السباق.