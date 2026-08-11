بعد عقود من "المقاييس المستحيلة"... باربي وكين يقتربان من أجسام البشر الحقيقية

بعد نحو 70 عامًا على ظهورهما للمرة الأولى، بدأت دميتا باربي وكين تبتعدان عن معايير الأجسام المثالية وغير الواقعية التي اشتهرتا بها، وفق دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أديلايد. وأظهرت الدراسة أنّ نسب أجسام الإصدارات الحديثة من الدميتين أصبحت أقرب إلى المعدلات الطبيعية لدى البشر، بعدما كشفت دراسات سابقة أنّ أبعاد باربي الأصلية كانت شبه مستحيلة التحقيق في الواقع.



وقاس الباحثون أبعاد أربع دمى حديثة من مجموعة "Fashionistas Barbie" بأشكال مختلفة، هي "Curvy" و"Tall" و"Petite" و"Standard"، إضافة إلى إصدار حديث من دمية كين، ثم قارنوا النتائج بقياسات رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.



وشملت القياسات الرأس والرقبة والصدر والخصر والوركين والفخذين والساقين والذراعين، إضافة إلى نسب الخصر إلى الورك والصدر إلى الخصر والصدر إلى الورك.



وأظهرت النتائج أنّ نسب الخصر إلى الورك والصدر إلى الخصر لدى الدمى الحديثة أصبحت أقرب بشكل ملحوظ إلى النسب المسجّلة لدى الأشخاص الحقيقيين. وكانت باربي ذات الجسم الممتلئ "Curvy Barbie" الأقرب بشكل خاص إلى متوسط نسب جسم المرأة، فيما أصبح شكل جسم كين أيضًا أكثر واقعية، رغم استمرار بعض الاختلافات، خصوصًا في نسبة الصدر إلى الخصر مقارنة بمتوسط جسم الرجل.



ويرى الباحثون أنّ هذا التنوع يمثّل خطوة إيجابية، خصوصًا أنّ باربي وكين قد يشكّلان بالنسبة إلى كثير من الأطفال نموذجًا مبكرًا لشكل أجسام البالغين. ودعوا إلى مواصلة تنويع الدمى من حيث الحجم والشكل والنسب، بما يعكس بصورة أفضل التنوع الطبيعي في الأجسام البشرية.



وأكد الباحثون أنّ الدمى لا تزال تتمتع بأبعاد مصممة ومثالية في جوانب معينة، لكنها أصبحت أقرب بكثير إلى متوسط نسب الجسم البشري مقارنة بالأجيال السابقة، وهو ما اعتبروه تطورًا في الاتجاه الصحيح.