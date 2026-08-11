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بسبب حرف واحد في اسم كيت ميدلتون... طلب ملكي أغضب الأمير ويليام
منوعات
2026-08-11 | 02:13
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بسبب حرف واحد في اسم كيت ميدلتون... طلب ملكي أغضب الأمير ويليام
كشفت سيرة جديدة عن العائلة المالكة البريطانية أنّ الأمير ويليام شعر بالغضب بعدما اقترح الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا تغيير طريقة كتابة الاسم الأول لزوجته كيت ميدلتون من "Catherine" إلى "Katherine" عند انضمامها إلى العائلة المالكة.
وبحسب الكاتب كريستوفر أندرسن، جاء الاقتراح لتجنّب تكرار حرف "C" في الرموز الملكية، إذ يستخدم كل من تشارلز وكاميلا رمزًا ملكيًا يتضمن الحرف نفسه، ورأيا أنّ إضافة رمز ثالث يبدأ بـ"C" قد تكون مبالغة.
وذكر أندرسن في كتابه "Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen" أنّ ويليام اعتبر الطلب "مهينًا"، ليس لزوجته فحسب، بل لعائلتها أيضًا، ورفضه بشدة نيابةً عنها.
وأوضح أنّ كيت تفضّل شخصيًا أن تُعرف باسم "Catherine"، وهو الاسم الذي اختاره لها والداها، رغم أنّ معظم الناس اعتادوا مناداتها باسم "Kate". ولم يعلّق قصر كنسينغتون على ما ورد في الكتاب.
وبحسب الكاتب، لطالما وقف ويليام إلى جانب زوجته، خصوصًا عندما تعرّضت خصوصيتها للانتهاك، كما حرص على ألّا تتحمل أعباءً ملكية مفرطة على حساب وقتها مع أطفالهما.
وأشار أندرسن إلى أنّ كيت، رغم صورتها الهادئة والمتعاطفة، تتمتع بـ"إرادة فولاذية" وتعرف جيدًا كيف تريد أن يُنظر إليها، ولذلك كان تغيير طريقة كتابة اسمها الرسمي لسبب يتعلق بالرموز الملكية أمرًا غير مقبول بالنسبة إليها.
ويرى عدد من المعلّقين الملكيين أنّ الخلاف، إن كان قد وقع بالفعل، لم يكن كافيًا لإحداث أزمة داخل العائلة، فيما وصف أحد الخبراء الفكرة بأنها "غبية" إذا كان السبب الوحيد وراءها هو بدء أسماء كيت وتشارلز وكاميلا بالحرف نفسه.
ويشير أندرسن إلى أنّ الواقعة، رغم بساطتها، تعكس مدى اهتمام العائلة المالكة بالتفاصيل المرتبطة بصورتها وهويتها الرسمية، حتى عندما يتعلق الأمر بحرف واحد في الاسم.
المصدر
منوعات
الامير ويليام
الاميرة كاتي
ويليام وكاترين
العائلة الملكية
بريطانيا
الاميرة ديانا.
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