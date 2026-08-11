كرة من اللهب بعد 85 ثانية... صاروخ صيني ينفجر بعد إقلاعه وقمر صناعي على متنه

انفجر صاروخ صيني من طراز "لونغ مارش 7A" بعد نحو 85 ثانية فقط من إطلاقه، في حادثة نادرة لصاروخ يُعدّ من الركائز الأساسية في برنامج الصين الفضائي.



وأظهرت مقاطع مصوّرة تحوّل الصاروخ إلى كرة ضخمة من اللهب بعد انطلاقه من قاعدة ونتشانغ الفضائية في جزيرة هاينان مساء الاثنين. وأكدت وكالة "شينخوا" الحكومية وقوع خلل أثناء الرحلة، مشيرةً إلى أنّ التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحادث، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وكان الصاروخ يحمل القمر الصناعي "تشونغشينغ-4B" (ChinaSat-4B)، المخصّص لتوفير خدمات الاتصالات والإذاعة والتلفزيون. وكان الإطلاق يمثّل المهمة الـ18 لصاروخ "لونغ مارش 7A"، الذي سبق أن فشل مرة واحدة فقط خلال رحلته الأولى عام 2020، قبل أن تنجح مهماته اللاحقة.



ويأتي الحادث في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز مكانتها كقوة فضائية عالمية، وسط منافسة متزايدة مع الولايات المتحدة في مجالات استكشاف القمر وإطلاق الأقمار الصناعية وتطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.



وعقب الحادث، أُرجئ إطلاق صاروخ "زوتشوي-3" الصيني القابل لإعادة الاستخدام، الذي كان مقررًا الثلاثاء، وفق وسائل إعلام صينية.