ترشّ المطهّر وتمسحه فورًا؟... خطأ شائع قد يجعل التعقيم أقل فعالية

يلجأ كثيرون إلى المطهّرات الكيميائية لتنظيف أسطح المنزل بعد انسكاب الطعام عليها أو ملامستها بمواد ملوّثة، اعتقادًا منهم أنّ قتل الجراثيم هو الحل الأفضل. لكن خبراء يشيرون إلى أنّ التنظيف بالماء والصابون يكون كافيًا في معظم الحالات، وأنّ استخدام المطهّرات على أسطح لا تزال مغطاة بالدهون أو الأوساخ قد يقلّل من فعاليتها، لأنّ المواد الكيميائية قد لا تصل إلى الجراثيم الموجودة تحتها.كما أنّ رشّ المطهّر ومسحه فورًا قد يحدّ من فعاليته، إذ يجب إبقاء السطح رطبًا بالمادة طوال المدة المحددة على عبوة المنتج، والتي قد تتراوح بين دقيقة و10 دقائق.ويوضح الخبراء أنّ التعامل مع الدجاج أو اللحوم النيئة، أو وجود شخص مصاب بمرض معدٍ في المنزل، قد يستدعي استخدام المطهّرات. أما في الحالات اليومية، فقد يكفي فرك الأسطح جيدًا بالماء والصابون ثم شطفها، إذ يساعد ذلك على إزالة الأوساخ والجراثيم وخفض مستوياتها إلى حدّ آمن.في المقابل، يحذّر خبراء من الإفراط في استخدام بعض المطهّرات، ولا سيما مركّبات الأمونيوم الرباعية (QACs)، المستخدمة على نطاق واسع في منتجات التعقيم المنزلية. وتشير دراسات مخبرية وأخرى أُجريت على الحيوانات إلى مخاوف بشأن تأثيراتها المحتملة على الجهازين المناعي والتنفسي، والالتهابات والخصوبة ونمو الدماغ، فضلًا عن آثارها البيئية واحتمال مساهمتها في مقاومة الميكروبات. ويشدّد الخبراء على ضرورة استخدام هذه المنتجات وفق التعليمات وتجنّب الإفراط فيها.وتتوافر بدائل يمكن استخدامها عند الحاجة إلى التعقيم، من بينها الكحول بتركيز 70 بالمئة، وحمض الستريك، وبيروكسيد الهيدروجين والبخار، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الاستخدام الخاصة بكل منها.وينصح الخبراء بالبدء بالتنظيف بالماء والصابون، واللجوء إلى التعقيم عند الحاجة، خصوصًا بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو أثناء انتشار الأمراض المعدية في المنزل، مع ترك المطهّر على السطح للمدة المطلوبة، واستخدام وسائل الحماية الموصى بها، وعدم خلط مواد التنظيف المختلفة تجنّبًا لانبعاث غازات سامة.