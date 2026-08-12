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ممرّضة ولادة متّهمة بقتل أطفالها الثلاثة... والذهان في قلب معركة قضائية صادمة

منوعات
2026-08-12 | 09:55
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ممرّضة ولادة متّهمة بقتل أطفالها الثلاثة... والذهان في قلب معركة قضائية صادمة
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ممرّضة ولادة متّهمة بقتل أطفالها الثلاثة... والذهان في قلب معركة قضائية صادمة

عادت إلى الواجهة قضية قتل مأساوية هزّت الولايات المتحدة عام 2023، بعدما اتُّهمت الأميركية ليندسي كلانسي بقتل أطفالها الثلاثة، كورا (5 أعوام) وداوسون (3 أعوام) وكالان (8 أشهر)، داخل منزل العائلة، قبل أن تحاول الانتحار بالقفز من النافذة، ما أدى إلى إصابتها بشلل في الجزء السفلي من جسدها.

واليوم، يعود الجانب الطبي والنفسي للقضية إلى صلب المحاكمة، بعدما استجوب محامي الدفاع الطبيبة النفسية التي عالجت كلانسي، خلال جلسة الاثنين، متسائلًا عن مدى كفاية الرعاية التي تلقتها خلال الأشهر القليلة التي سبقت الجريمة.

ونفت الطبيبة جنيفر تافتس ملاحظتها أي علامات تدل على الذهان لدى كلانسي، مؤكدةً أنّ الأخيرة كانت تتحدث أحيانًا عن اليأس واقترابها من الشعور بالرغبة في الانتحار، لكنها لم تذكر سماع أصوات أو وجود خطط لديها لإيذاء نفسها أو أطفالها.

وأضافت الطبيبة أنّ العلاج شمل جلسات وأدوية نفسية جرى تغيير بعضها بسبب الآثار الجانبية التي عانت منها كلانسي، ومنها القلق ومشكلات النوم.

ويرى فريق الدفاع أنّ الرعاية التي تلقتها لم تكن كافية في ظل تدهور حالتها النفسية، ويسعى إلى إثبات أنّها كانت تعاني اضطرابًا نفسيًا شديدًا لم يُشخّص أو يُعالج بالشكل المناسب، فيما تتمسّك النيابة بمسؤوليتها الجنائية عن قتل أطفالها.

وكانت كلانسي، وهي ممرّضة سابقة في قسم الولادة، قد بدأت تعاني مشكلات نفسية بعد ولادة طفلها الثالث، شملت القلق الشديد والأرق والشعور بالإرهاق والارتباك. وتفاقمت حالتها خلال الأشهر التي سبقت الجريمة، ما استدعى دخولها مستشفى للأمراض النفسية لبضعة أيام.

وخرجت كلانسي من المستشفى قبل 19 يومًا فقط من مقتل أطفالها، واستمرت في تلقي جلسات نفسية عبر مكالمات الفيديو حتى اليوم السابق للحادثة، حيث بدت مكتئبة وتحدثت إلى طبيبتها عن أعراض شملت القلق وتسارع ضربات القلب وفقدان الدافع.

وتقول النيابة إنّ كلانسي قتلت أطفالها عمدًا بعدما طلبت من زوجها مغادرة المنزل لشراء بعض الأغراض، فيما يدفع محاموها بعدم مسؤوليتها الجنائية بسبب تدهور حالتها النفسية، مستندين إلى ادعاءات بمعاناتها من اضطرابات نفسية، بينها ذهان ما بعد الولادة والاضطراب ثنائي القطب.

وتسلّط القضية الضوء على أهمية التمييز بين اكتئاب ما بعد الولادة، الذي قد يترافق مع الحزن والقلق وأعراض أخرى، وذهان ما بعد الولادة، وهو اضطراب نادر وخطير قد يتسبّب بالهلاوس والأوهام وفقدان الاتصال بالواقع، ويُعدّ حالة طبية طارئة تستدعي العلاج الفوري.

وتواجه كلانسي في حال إدانتها احتمال السجن مدى الحياة، فيما قد يؤدي ثبوت عدم مسؤوليتها الجنائية بسبب المرض النفسي إلى إيداعها منشأةً نفسية، في قضية أعادت إلى الواجهة أهمية رصد الاضطرابات النفسية الخطيرة بعد الولادة والتعامل معها مبكرًا.

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