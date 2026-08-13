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بحجم بذرة السمسم وتقتل الأشجار... خنفساء غازية تهدّد العالم بخسائر مليارية

منوعات
2026-08-13 | 10:47
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بحجم بذرة السمسم وتقتل الأشجار... خنفساء غازية تهدّد العالم بخسائر مليارية
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بحجم بذرة السمسم وتقتل الأشجار... خنفساء غازية تهدّد العالم بخسائر مليارية

تنتشر خنفساء صغيرة لا يتجاوز حجمها بذرة السمسم في أنحاء العالم، مهدّدةً ملايين الأشجار ومتسببةً بخسائر اقتصادية قد تُقدّر بمليارات الدولارات. وتُعرف باسم "حفّارة الثقوب متعددة العوائل" (Polyphagous Shot-Hole Borer)، وهي حشرة دخيلة موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، وقد وصلت إلى مناطق عدة حول العالم بعدما انتقلت عبر المنتجات الخشبية والنباتات ومواد التغليف.

وتُعدّ جنوب أفريقيا من أكثر الدول تضررًا بهذه الآفة، بعدما رُصدت للمرة الأولى في البلاد عام 2012، قبل تسجيل أول حالة رسمية عام 2017. ومنذ ذلك الحين، انتشرت الخنفساء في معظم مقاطعات البلاد، مستهدفةً مئات أنواع الأشجار، بينها البلوط والأفوكادو والقيقب.

وتكمن خطورتها في أنّها لا تهاجم الشجرة بمفردها، بل تحمل معها فطرًا ينمو داخل أنسجتها ويعطّل وصول المياه والعناصر الغذائية، ما يتسبب بمرض يُعرف بـ"ذبول الفيوزاريوم"، وقد يؤدي في النهاية إلى موت الشجرة.

وتتمتع هذه الحشرة بقدرة كبيرة على التكاثر والانتشار، إذ تستطيع الأنثى تأسيس تجمع جديد من دون الحاجة إلى وجود ذكر في البداية. كما يساعدها حجمها الصغير وقدرتها على الاختباء داخل الخشب على الانتقال بسهولة من منطقة إلى أخرى.

وفي جوهانسبرغ، أظهرت صور الأقمار الصناعية تراجعًا في أعداد الأشجار في بعض المناطق، فيما أصبح قطع الأشجار المصابة أو الميتة والتخلّص منها بطريقة آمنة من الوسائل الأساسية للحد من انتشار الخنفساء. وقدّرت دراسة أُجريت عام 2022 أنّ الأضرار الاقتصادية المحتملة في جنوب أفريقيا قد تصل إلى نحو 275 مليار راند، أي ما يعادل حوالى 18.5 مليار دولار، خلال عقد واحد.

ولا تقتصر المخاوف على جنوب أفريقيا، إذ رُصدت الخنفساء في دول ومناطق أخرى، وسط تحذيرات من احتمال توسّع نطاق انتشارها في ظل حركة التجارة العالمية والظروف البيئية الملائمة.

ويحاول العلماء تطوير وسائل للمكافحة البيولوجية باستخدام أعداء طبيعيين للحشرة، بينها الدبابير الطفيلية والعث والديدان الخيطية، إلا أنّ الخبراء يشددون على ضرورة دراسة أي تدخل بيولوجي بعناية لتجنّب إحداث أضرار جديدة في الأنظمة البيئية.

ومع تزايد انتشار الأنواع الغازية عالميًا وما تسببه من خسائر بيئية واقتصادية ضخمة، تتصاعد الجهود لإيجاد وسائل فعّالة للحد من هذه الخنفساء الصغيرة قبل أن تتسع رقعة أضرارها.
 

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