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كلابنا تقرأ مشاعرنا من وجوهنا... دراسة تكشف ما يحدث في أدمغتها

منوعات
2026-08-13 | 10:55
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كلابنا تقرأ مشاعرنا من وجوهنا... دراسة تكشف ما يحدث في أدمغتها
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كلابنا تقرأ مشاعرنا من وجوهنا... دراسة تكشف ما يحدث في أدمغتها

كشفت دراسة علمية حديثة أنّ الكلاب قادرة على التمييز بين مشاعر البشر، مثل السعادة والحزن والخوف والغضب، اعتمادًا على تعابير الوجه. واستخدم باحثون من جامعة فيينا التصوير بالرنين المغناطيسي لرصد نشاط أدمغة الكلاب أثناء عرض صور لأشخاص بتعابير مختلفة، ولاحظوا أنّ الدماغ يستجيب بأنماط مختلفة بحسب المشاعر الظاهرة على الوجوه.

وشملت المرحلة الأولى من الدراسة ثمانية كلاب، بينها ستة من سلالة "بوردر كولي"، وكلب من سلالة "لابرادور" وآخر من سلالة "غولدن ريتريفر". وأظهرت النتائج أنّ مشاهدة الوجوه السعيدة زادت النشاط في مناطق من الدماغ مرتبطة بالعمليات الإدراكية والمكافأة، ولا سيما القشرة الصدغية والنواة المذنبة.

واعتبر الباحثون أنّ ذلك يشير إلى أنّ الوجوه السعيدة تحمل قيمة عاطفية إيجابية بالنسبة إلى الكلاب، حتى عندما تعود إلى أشخاص غرباء عنها.

وفي مرحلة أخرى، عُرضت على 12 كلبًا صور لأشخاص يُظهرون السعادة والغضب والخوف والحزن، واستخدم الباحثون تقنيات التعلّم الآلي لتحليل نشاط أدمغتها.

وعلى الرغم من أنّ استجابة الدماغ للانفعالات السلبية لم تكن مماثلة لتلك المرتبطة بالسعادة، أظهر تحليل نشاط الدماغ بأكمله أنّ الغضب والخوف والحزن ارتبطت بأنماط مميزة من النشاط. وأشار الباحثون إلى أنّ النواة المذنبة ترتبط لدى الكلاب أيضًا بالمكافآت الاجتماعية، مثل سماع كلمات المديح أو شمّ رائحة شخص مألوف.

وأكد العلماء أنّ فهم الكلاب لمشاعر البشر لا يعتمد على تعابير الوجه وحدها، بل يشمل أيضًا لغة الجسد ونبرة الصوت والرائحة.

وحذّر الباحثون في الوقت نفسه من تعميم النتائج، نظرًا إلى صغر عينة الدراسة، إضافةً إلى أنّ معظم الكلاب المشاركة كانت من سلالة "بوردر كولي"، المعروفة بقدرتها العالية على التقاط الإشارات الاجتماعية.

ويأمل الباحثون في مواصلة الدراسات لفهم كيفية استخدام الكلاب لهذه الإشارات في تواصلها مع البشر، وكذلك تحسين قدرتنا على فهم الطرق التي تعبّر بها الكلاب عن مشاعرها.

المصدر

منوعات

مشاعرنا

وجوهنا...

دراسة

أدمغتها

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