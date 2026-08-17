الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النتيجة ستفاجئك... ما هي الحيوانات الأكثر نظافة ولماذا تتفوّق على غيرها؟
منوعات
2026-08-17 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
النتيجة ستفاجئك... ما هي الحيوانات الأكثر نظافة ولماذا تتفوّق على غيرها؟
تتجاوز النظافة لدى الكائنات الحية مجرد الحفاظ على المظهر الخارجي، إذ تُعد سلوكاً غريزياً وآلية دفاعية حاسمة تهدف إلى الوقاية من الأمراض، والحد من الطفيليات، وتنظيم درجة حرارة الجسم.
ويشكّل فهم أنماط النظافة لدى الكائنات الحيّة قيمةً علميّة وعمليّة مباشرة للإنسان تتجاوز المعرفة النظرية إلى تطبيقات حيوية في مجالات عدّة.
وينعكس ذلك بوضوح في مجال الابتكار التقني والهندسي عبر المحاكاة البيولوجية لتطوير تقنيات تنظيف ذاتي ومواد مقاومة للبكتيريا وأدوات طبية مبتكرة.
كما يُسهم فهم كيفية مكافحة النمل للأوبئة في استلهام استراتيجيات حديثة لإدارة العدوى والمخلفات، فضلاً عن تحسين الرعاية البيطرية وتصحيح المفاهيم الثقافية الخاطئة للتعزيز التوازن البيئي.
ووفقاً لتقرير أورده موقع "HowStuffWorks"، تتعدد السلوكيات التي تعتمدها الحيوانات لضمان استمرارها في البرية، وتتصدّر قائمة الحيوانات الأكثر نظافة مجموعةٌ من الكائنات التي تطور عادات دقيقة للحفاظ على صحتها وبيئتها:
1-القطط: تُعد القطط من بين أنظف الحيوانات على وجه الأرض. وتُكرّس نحو 50 بالمئة من ساعات استيقاظها للعناية بفرائها باستخدام ألسنتها المصممة لإزالة الأوساخ والطفيليات، كما تقوم بدفن فضلاتها لتفادي انبعاث الروائح التي قد تجذب المفترسين.
2-الخنازير المنزلية: خلافاً للشائع، تحرص الخنازير على فصل مناطق نومها عن أماكن التبرّز. أمّا تمسّغها بالوحل فليس قذارة، بل وسيلة لتبريد أجسادها وحماية جلدها من أشعّة الشمس والطفيليات لقلّة غددها العرقية.
3-الدببة القطبية: تعتمد على إبقاء فرائها الكثيف خالياً من العوالق والأوساخ لضمان كفاءة العزل الحراري الذي يحميها من البرودة القارسة في القطب الشمالي.
4-النمل: تُظهر المستعمرات تنظيماً عالياً من خلال تخصيص أماكن معزولة للنفايات بعيداً عن مناطق المعيشة والتغذية، مما يمنع تفشي الأمراض بين أفراد المستعمرة.
5-الطيور المغرّدة: تنظّف ريشها بانتظام، وتزيل الفضلات وقشور البيض من الأعشاش لحماية فراخها ورفع فرص بقائها على قيد الحياة.
6-الدلافين: تجدّد خلايا جلدها تلقائياً، وتلجأ للتحكّك بأصناف معينة من المرجان للحفاظ على صحة بشرتها ونظافتها.
وتثبت هذه الأنماط السلوكية، بما فيها الأفعال التي قد تبدو فوضوية كالتمرّغ في الوحل أو الاستحمام الترابي، أنّ النظافة في الطبيعة ليست رفاهية، بل هي ضرورة حيوية وتكيّف بيولوجي لحماية الحياة.
المصدر
منوعات
قطة
دلفين
خنزير
نمل
دب
عصفور
طير
نظافة
حيوانات نظيفة
اكثر حيوان نظيف.
زواج رونالدو وجورجينا على طاولة الطعام… وعودة مميّزة الى ذكرى لقائهما الأوّل (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-05-30
تدابير سير في نفق المطار المسلك الغربي (المطار - خلدة) بسبب أعمال نظافة غدا
أمن وقضاء
2026-05-30
تدابير سير في نفق المطار المسلك الغربي (المطار - خلدة) بسبب أعمال نظافة غدا
0
أخبار دولية
2026-05-28
ترامب: قادر على الصبر أكثر من إيران وغير قلق من تداعيات الحرب
أخبار دولية
2026-05-28
ترامب: قادر على الصبر أكثر من إيران وغير قلق من تداعيات الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-25
ما قصة تايوان؟ ولماذا يحكى عن تخلي واشنطن عنها؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-25
ما قصة تايوان؟ ولماذا يحكى عن تخلي واشنطن عنها؟
0
آخر الأخبار
2026-07-08
الجميل من السراي الحكومي: اعربنا عن فخرنا باداء رئيس الحكومة على مستوى الشفافية والوطنية ونظافة الكف
آخر الأخبار
2026-07-08
الجميل من السراي الحكومي: اعربنا عن فخرنا باداء رئيس الحكومة على مستوى الشفافية والوطنية ونظافة الكف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:12
زواج رونالدو وجورجينا على طاولة الطعام… وعودة مميّزة الى ذكرى لقائهما الأوّل (صور)
منوعات
07:12
زواج رونالدو وجورجينا على طاولة الطعام… وعودة مميّزة الى ذكرى لقائهما الأوّل (صور)
0
منوعات
05:37
إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة
منوعات
05:37
إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة
0
منوعات
16:00
من دون مبيد أو مضرب… إليكم هذه الطريقة البسيطة للإمساك بالذباب باليد
منوعات
16:00
من دون مبيد أو مضرب… إليكم هذه الطريقة البسيطة للإمساك بالذباب باليد
0
منوعات
14:30
سرقة فنية تهز إيطاليا… 4 لوحات نادرة من عصر النهضة تختفي من متحف في صقلية! (صورة)
منوعات
14:30
سرقة فنية تهز إيطاليا… 4 لوحات نادرة من عصر النهضة تختفي من متحف في صقلية! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-10
هيفاء وهبي وSaint Levant يفاجئان الجمهور بدويتوين جديدين... "بحبك" و"ميتسوبيشي"
فنّ
2026-07-10
هيفاء وهبي وSaint Levant يفاجئان الجمهور بدويتوين جديدين... "بحبك" و"ميتسوبيشي"
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25
حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25
حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية
0
آخر الأخبار
2026-03-05
أردوغان: في حال أي خطر يهدد أمن بلادنا فإننا نتخذ جميع الإجراءات اللازمة بدقة وبالتنسيق مع حلفائنا
آخر الأخبار
2026-03-05
أردوغان: في حال أي خطر يهدد أمن بلادنا فإننا نتخذ جميع الإجراءات اللازمة بدقة وبالتنسيق مع حلفائنا
0
خبر عاجل
2026-06-07
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ مجدداً من إيران
خبر عاجل
2026-06-07
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ مجدداً من إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:51
بقائي: مهلة الستين يومًا كانت مرتبطةً بمفاوضاتٍ لم تبدأ أصلًا
أخبار دولية
07:51
بقائي: مهلة الستين يومًا كانت مرتبطةً بمفاوضاتٍ لم تبدأ أصلًا
0
أخبار لبنان
07:50
وزيرُ الثقافة اعلن المشروعِ الفائز لتمثيلِ لبنان في الجِناحِ اللبناني
أخبار لبنان
07:50
وزيرُ الثقافة اعلن المشروعِ الفائز لتمثيلِ لبنان في الجِناحِ اللبناني
0
أخبار لبنان
03:14
النائب ملحم خلف من بعبدا: للتمسّك ببقاء «اليونيفيل» لتجنّب أيّ فراغ في الجنوب
أخبار لبنان
03:14
النائب ملحم خلف من بعبدا: للتمسّك ببقاء «اليونيفيل» لتجنّب أيّ فراغ في الجنوب
0
رياضة
13:36
تعرفوا على المجنّس الجديد لمنتخب لبنان ديريك فاندربيرك!
رياضة
13:36
تعرفوا على المجنّس الجديد لمنتخب لبنان ديريك فاندربيرك!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب
0
أخبار دولية
13:33
البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
أخبار دولية
13:33
البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل اجتمع كوشنر بالحية؟ وما دلالات اجتماعات اليوم في مصر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل اجتمع كوشنر بالحية؟ وما دلالات اجتماعات اليوم في مصر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحوّل نيجيرفان بارزاني إلى قناة خلفية بين البيت الأبيض والحرس الثوري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحوّل نيجيرفان بارزاني إلى قناة خلفية بين البيت الأبيض والحرس الثوري؟
0
أخبار لبنان
13:29
جشي: كم عدد المواطنين اللبنانيين المطلوب قتلهم؟ وكم عدد البيوت والمؤسسات المطلوب هدمها؟
أخبار لبنان
13:29
جشي: كم عدد المواطنين اللبنانيين المطلوب قتلهم؟ وكم عدد البيوت والمؤسسات المطلوب هدمها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:19
قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا
أمن وقضاء
03:19
قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا
2
أمن وقضاء
13:26
هذا هو الخط الذي رسمته اسرائيل لأبناء الجنوب
أمن وقضاء
13:26
هذا هو الخط الذي رسمته اسرائيل لأبناء الجنوب
3
أمن وقضاء
05:46
العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
أمن وقضاء
05:46
العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
4
آخر الأخبار
13:44
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر
آخر الأخبار
13:44
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر
5
أمن وقضاء
13:33
مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت للمياه من نهر ابراهيم الى جبيل
أمن وقضاء
13:33
مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت للمياه من نهر ابراهيم الى جبيل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب
7
أمن وقضاء
13:09
الـLBCI داخل طوافة الجيش اللبناني في رحلة بين البحيرة والنار
أمن وقضاء
13:09
الـLBCI داخل طوافة الجيش اللبناني في رحلة بين البحيرة والنار
8
حال الطقس
02:17
طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا
حال الطقس
02:17
طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More