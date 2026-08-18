الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انهض وأكمل الطريق... في اليوم العالمي لعدم الاستسلام: هكذا تحوّل التعثّر إلى بداية جديدة
منوعات
2026-08-18 | 03:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
انهض وأكمل الطريق... في اليوم العالمي لعدم الاستسلام: هكذا تحوّل التعثّر إلى بداية جديدة
يحيي العالم في 18 آب من كل عام اليوم العالمي لعدم الاستسلام، الذي يتخطّى كونه مجرّد مناسبة، ليشكّل مبادرة عالمية تشجّع على ملاحقة الأحلام، واستعادة الشغف، واكتشاف القوّة الداخلية.
ويأتي هذا اليوم ليذكّر بأنّ الصمود قدرة يمتلكها الجميع، وقد تكون أهمّ من الموهبة أو الحظ، سواء كان الشخص يسعى إلى تحقيق هدف كبير أو يمرّ بمرحلة صعبة.
فكلّ إنجاز، مهما كان حجمه، هو ثمرة عزيمة وإصرار يدفعان الإنسان إلى مواجهة التحدّيات وتخطّيها، والنهوض مجدداً بعد كل تعثّر.
ومن أبرز طرق إحياء اليوم العالمي لعدم الاستسلام ما يُعرف بـ"مشي المثابرة"، الذي يهدف إلى تحويل قرار عدم الاستسلام إلى خطوة فعلية، من خلال السير قدماً نحو هدف محدّد. وتختلف دوافع المشاركين، بين من يمشي أملاً في الشفاء، ومن يسير من أجل شخص عزيز، ومن يواصل الطريق وفاءً بوعد قطعه على نفسه.
لكنّ تحقيق أي هدف يتطلّب أكثر من مجرّد الدافع المعنوي، إذ يحتاج أيضاً إلى تغيير طريقة التفكير والعادات اليومية وتعزيز الثقة بالقدرات الذاتية. لذلك، يُنصح باختيار هدف يحمل معنى حقيقياً للشخص، ثم تقسيمه إلى خطوات صغيرة وواضحة، ما يخفّف العبء النفسي ويجعل الوصول إليه أكثر واقعية.
ومن المهم أيضاً اعتماد روتين مرن يسمح بمتابعة التقدّم نحو الهدف، مع الحفاظ على نظرة إيجابية ومنح النفس فترات من الراحة عند الشعور بالإرهاق، بدلاً من التخلّي عن المسار بالكامل.
كذلك، يدعو هذا اليوم إلى إعادة الالتزام بالأهداف القديمة التي لم تكتمل، وتشجيع الآخرين من خلال مشاركة قصص الصمود والتجارب الملهمة، إلى جانب تنظيم فعاليات مجتمعية تعزّز ثقافة المثابرة وعدم الاستسلام.
المصدر
منوعات
عدم الاستسلام
الطموح
الصمود
هدف
تحقيق الاهداف
حلم.
النتيجة ستفاجئك... ما هي الحيوانات الأكثر نظافة ولماذا تتفوّق على غيرها؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-05-31
في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: هكذا تستدرج شركات التبغ الأطفال والشباب
منوعات
2026-05-31
في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: هكذا تستدرج شركات التبغ الأطفال والشباب
0
منوعات
2026-05-28
اليوم العالمي للبرغر… هكذا تحوّلت هذه الوجبة إلى ظاهرة عالمية
منوعات
2026-05-28
اليوم العالمي للبرغر… هكذا تحوّلت هذه الوجبة إلى ظاهرة عالمية
0
خبر عاجل
2026-06-06
وزير الأشغال: اليوم ننتقل من الوعد الى التنفيذ وهدفنا أن يدخل مطار رينيه معوض حيّز التشغيل الفعلي بعض بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي
خبر عاجل
2026-06-06
وزير الأشغال: اليوم ننتقل من الوعد الى التنفيذ وهدفنا أن يدخل مطار رينيه معوض حيّز التشغيل الفعلي بعض بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي
0
آخر الأخبار
2026-08-12
النائب سليم عون: وزير الدفاع يُمنع من إعطاء رأي الجيش اللبناني ووزارته وموقفنا اليوم بالإنسحاب هو لعدم تسجيل على أنفسنا حصول هكذا مخالفة بوجودنا
آخر الأخبار
2026-08-12
النائب سليم عون: وزير الدفاع يُمنع من إعطاء رأي الجيش اللبناني ووزارته وموقفنا اليوم بالإنسحاب هو لعدم تسجيل على أنفسنا حصول هكذا مخالفة بوجودنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
2026-08-17
النتيجة ستفاجئك... ما هي الحيوانات الأكثر نظافة ولماذا تتفوّق على غيرها؟
منوعات
2026-08-17
النتيجة ستفاجئك... ما هي الحيوانات الأكثر نظافة ولماذا تتفوّق على غيرها؟
0
منوعات
2026-08-17
زواج رونالدو وجورجينا على طاولة الطعام… وعودة مميّزة الى ذكرى لقائهما الأوّل (صور)
منوعات
2026-08-17
زواج رونالدو وجورجينا على طاولة الطعام… وعودة مميّزة الى ذكرى لقائهما الأوّل (صور)
0
منوعات
2026-08-17
إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة
منوعات
2026-08-17
إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة
0
منوعات
2026-08-16
من دون مبيد أو مضرب… إليكم هذه الطريقة البسيطة للإمساك بالذباب باليد
منوعات
2026-08-16
من دون مبيد أو مضرب… إليكم هذه الطريقة البسيطة للإمساك بالذباب باليد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-09
زيلينسكي: بعض طلبات المساعدة من أوكرانيا تتعلق بالتصدي "للطائرات المسيرة من طراز شاهد"
آخر الأخبار
2026-03-09
زيلينسكي: بعض طلبات المساعدة من أوكرانيا تتعلق بالتصدي "للطائرات المسيرة من طراز شاهد"
0
أخبار لبنان
06:26
بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات
أخبار لبنان
06:26
بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات
0
منوعات
2026-05-05
رئيس أميركي سابق يكشف: العمل السياسي يخلق توترًا حقيقيًا في زواجي
منوعات
2026-05-05
رئيس أميركي سابق يكشف: العمل السياسي يخلق توترًا حقيقيًا في زواجي
0
أخبار لبنان
2026-07-08
مياه الجنوب: انخفاض التغذية بسبب توقف خط الخدمات
أخبار لبنان
2026-07-08
مياه الجنوب: انخفاض التغذية بسبب توقف خط الخدمات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:52
قطر: اتفاق بشأن هرمز يسهل استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية
أخبار دولية
06:52
قطر: اتفاق بشأن هرمز يسهل استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية
0
أخبار لبنان
06:26
بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات
أخبار لبنان
06:26
بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات
0
أخبار دولية
05:33
قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالب إيران
أخبار دولية
05:33
قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالب إيران
0
أخبار لبنان
04:08
رسامني للـLBCI: لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على معالجة مشكلة الطيور
أخبار لبنان
04:08
رسامني للـLBCI: لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على معالجة مشكلة الطيور
0
أخبار لبنان
03:32
وزير الزراعة للـLBCI: إجراءات لمنع تربية الحمام في محيط المطار وتقرير عن المزارع نهاية الأسبوع
أخبار لبنان
03:32
وزير الزراعة للـLBCI: إجراءات لمنع تربية الحمام في محيط المطار وتقرير عن المزارع نهاية الأسبوع
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
0
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-08-2026
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-08-2026
2
أخبار لبنان
02:40
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز
أخبار لبنان
02:40
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز
3
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
5
خبر عاجل
14:19
ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
خبر عاجل
14:19
ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
6
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش
7
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
8
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تصعيد إسرائيلي محتمل في لبنان... ما علاقته بالانتخابات الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تصعيد إسرائيلي محتمل في لبنان... ما علاقته بالانتخابات الإسرائيلية؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More