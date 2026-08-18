انهض وأكمل الطريق... في اليوم العالمي لعدم الاستسلام: هكذا تحوّل التعثّر إلى بداية جديدة

يحيي العالم في 18 آب من كل عام اليوم العالمي لعدم الاستسلام، الذي يتخطّى كونه مجرّد مناسبة، ليشكّل مبادرة عالمية تشجّع على ملاحقة الأحلام، واستعادة الشغف، واكتشاف القوّة الداخلية.



ويأتي هذا اليوم ليذكّر بأنّ الصمود قدرة يمتلكها الجميع، وقد تكون أهمّ من الموهبة أو الحظ، سواء كان الشخص يسعى إلى تحقيق هدف كبير أو يمرّ بمرحلة صعبة.



فكلّ إنجاز، مهما كان حجمه، هو ثمرة عزيمة وإصرار يدفعان الإنسان إلى مواجهة التحدّيات وتخطّيها، والنهوض مجدداً بعد كل تعثّر.



ومن أبرز طرق إحياء اليوم العالمي لعدم الاستسلام ما يُعرف بـ"مشي المثابرة"، الذي يهدف إلى تحويل قرار عدم الاستسلام إلى خطوة فعلية، من خلال السير قدماً نحو هدف محدّد. وتختلف دوافع المشاركين، بين من يمشي أملاً في الشفاء، ومن يسير من أجل شخص عزيز، ومن يواصل الطريق وفاءً بوعد قطعه على نفسه.



لكنّ تحقيق أي هدف يتطلّب أكثر من مجرّد الدافع المعنوي، إذ يحتاج أيضاً إلى تغيير طريقة التفكير والعادات اليومية وتعزيز الثقة بالقدرات الذاتية. لذلك، يُنصح باختيار هدف يحمل معنى حقيقياً للشخص، ثم تقسيمه إلى خطوات صغيرة وواضحة، ما يخفّف العبء النفسي ويجعل الوصول إليه أكثر واقعية.



ومن المهم أيضاً اعتماد روتين مرن يسمح بمتابعة التقدّم نحو الهدف، مع الحفاظ على نظرة إيجابية ومنح النفس فترات من الراحة عند الشعور بالإرهاق، بدلاً من التخلّي عن المسار بالكامل.



كذلك، يدعو هذا اليوم إلى إعادة الالتزام بالأهداف القديمة التي لم تكتمل، وتشجيع الآخرين من خلال مشاركة قصص الصمود والتجارب الملهمة، إلى جانب تنظيم فعاليات مجتمعية تعزّز ثقافة المثابرة وعدم الاستسلام.