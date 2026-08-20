حين ترسم الألوان ملامح المدن... 8 مبانٍ حول العالم تحوّلت إلى تحف معمارية

لطالما شكّلت الألوان جزءاً أساسياً من فن العمارة، من المعابد القديمة المزيّنة بالأصباغ، مروراً بالزجاج الملوّن في الكنائس الأوروبية، وصولاً إلى التصاميم المعاصرة التي تجعل من اللون عنصراً رئيسياً في هوية المبنى. ويؤكد كتاب Chromatic Architecture – The Craft of Colour in Design أنّ اللون قادر على الارتقاء بالتصميم ومنح المبنى حضوراً بصرياً يصعب تحقيقه بوسائل أخرى.



ومن أبرز الأمثلة معبد سري رانغاناثاسوامي في تاميل نادو بالهند، الذي تعود جذوره إلى قرون بعيدة، ويضم 21 بوابة ضخمة مزيّنة بألوان زاهية وتفاصيل نحتية ثلاثية الأبعاد.





وفي برشلونة، يجسّد قصر الموسيقى الكتالونية، الذي افتُتح عام 1908، مزيجاً غنياً من الفنون والزخارف، حيث تتكامل الألوان مع التفاصيل المعمارية لتمنحه طابعاً أقرب إلى عالم من القصص الخيالية. وفي برشلونة، يجسّد قصر الموسيقى الكتالونية، الذي افتُتح عام 1908، مزيجاً غنياً من الفنون والزخارف، حيث تتكامل الألوان مع التفاصيل المعمارية لتمنحه طابعاً أقرب إلى عالم من القصص الخيالية.





أما مبنى Guardian في ديترويت، المعروف بلقب "كاتدرائية المال"، فيتميّز بواجهة تضم قرابة مليوني طوبة وبلاطة يغلب عليها اللون البرتقالي، إلى جانب ردهة داخلية غنية بالبلاط الملوّن والزخارف الهندسية. أما مبنى Guardian في ديترويت، المعروف بلقب "كاتدرائية المال"، فيتميّز بواجهة تضم قرابة مليوني طوبة وبلاطة يغلب عليها اللون البرتقالي، إلى جانب ردهة داخلية غنية بالبلاط الملوّن والزخارف الهندسية.





وفي هولندا، حوّل المعماري الإيطالي جيو بونتي مبنى De Bijenkorf في أيندهوفن إلى مساحة نابضة بالألوان، مستوحاة من ألوان الطبيعة والحقول الهولندية. وفي هولندا، حوّل المعماري الإيطالي جيو بونتي مبنى De Bijenkorf في أيندهوفن إلى مساحة نابضة بالألوان، مستوحاة من ألوان الطبيعة والحقول الهولندية.





وفي طوكيو، يقدّم Reversible Destiny Lofts تجربة سكنية غير تقليدية تعتمد على الأشكال الهندسية والألوان الصارخة، في تصميم يهدف إلى تحفيز حواس السكان وكسر رتابة الحياة اليومية. وفي طوكيو، يقدّم Reversible Destiny Lofts تجربة سكنية غير تقليدية تعتمد على الأشكال الهندسية والألوان الصارخة، في تصميم يهدف إلى تحفيز حواس السكان وكسر رتابة الحياة اليومية.





وفي أوساكا، تبدو منشأة حرق النفايات في مايشيما أشبه بقلعة خيالية بألوانها وخطوطها الجريئة، في تصميم للمعماري فريدنسرايش هوندرتفاسر يعكس رفضه للرتابة التي تميّز العمارة الصناعية التقليدية. وفي أوساكا، تبدو منشأة حرق النفايات في مايشيما أشبه بقلعة خيالية بألوانها وخطوطها الجريئة، في تصميم للمعماري فريدنسرايش هوندرتفاسر يعكس رفضه للرتابة التي تميّز العمارة الصناعية التقليدية.





وتشمل القائمة أيضاً المكتبة المركزية في ليغانيس بإسبانيا، التي تتميّز بواجهة من السيراميك ذات ألوان باستيلية وأشكال مستديرة تعكس بصرياً تنوّع الكتب والعوالم الموجودة داخلها. وتشمل القائمة أيضاً المكتبة المركزية في ليغانيس بإسبانيا، التي تتميّز بواجهة من السيراميك ذات ألوان باستيلية وأشكال مستديرة تعكس بصرياً تنوّع الكتب والعوالم الموجودة داخلها.





أما Croydon Colonnade في لندن، فهو ممر للمشاة يمتد لنحو 50 متراً، وتغطي أعمدته وجدرانه آلاف البلاطات الخزفية المصنوعة يدوياً، بتدرّجات لونية تمتد من الأزرق العميق إلى الأبيض الكريمي. أما Croydon Colonnade في لندن، فهو ممر للمشاة يمتد لنحو 50 متراً، وتغطي أعمدته وجدرانه آلاف البلاطات الخزفية المصنوعة يدوياً، بتدرّجات لونية تمتد من الأزرق العميق إلى الأبيض الكريمي.