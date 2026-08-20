أجزاء من جثامين متبرعين بيعت في السوق السوداء... هارفارد تدفع 53 مليون دولار لعائلات الضحايا

وافقت جامعة هارفارد على دفع 53 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية رفعتها عائلات أشخاص تبرّعوا بجثامينهم لكلية الطب، بعدما اتهمت الجامعة بسوء التعامل مع رفات أحبائهم.



ومن المتوقّع أن تنهي التسوية الجماعية، التي عُرضت أمام محكمة في بوسطن، القضايا المرفوعة ضد كلية الطب في جامعة هارفارد، على خلفية إقرار مدير المشرحة السابق سيدريك لودج بالذنب في سرقة أجزاء من جثامين متبرعين وبيعها في السوق السوداء.



وبحسب الادعاء، استغل لودج، البالغ 58 عاماً، منصبه مديراً لبرنامج التبرع بالجثامين في كلية الطب، واستولى بين عامي 2018 و2021 على أجزاء من جثامين أشخاص تبرعوا بأجسادهم لأغراض البحث والتعليم الطبي، قبل بيعها عبر الإنترنت.



وكان لودج وزوجته يبيعان هذه الأجزاء لأشخاص في ولايتي بنسلفانيا وماساتشوستس. وأُدين لودج في القضية وحُكم عليه في كانون الأول بالسجن ثماني سنوات، فيما حُكم على زوجته بالسجن لمدة عام ويوم واحد.



وتستخدم كلية الطب في هارفارد الجثامين المتبرع بها لتدريب الطلاب ودراسة الإجراءات الطبية، قبل أن تُحرَق الجثامين عادةً وتُعاد الرفات إلى عائلات أصحابها أو تُدفن في مقبرة تابعة للكلية.



وكانت عائلات قد رفعت دعاوى مدنية عام 2023، متهمةً الجامعة بالتغاضي عن مخالفات لودج على مدى سنوات، قبل أن تعيد أعلى محكمة قضائية في ماساتشوستس إحياء هذه الدعاوى العام الماضي.



وقالت هارفارد في رسالة إلى العائلات إنّ أموال التسوية ستُخصّص لصالحها بعد الحصول على موافقة المحكمة، ووصفت أفعال لودج بأنّها "مرفوضة أخلاقياً" ولا تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الجامعة في التعامل مع المتبرعين بجثامينهم وعائلاتهم.



كما أعلنت كلية الطب أنّها ستطلق، اعتباراً من العام الدراسي 2027-2028، منحة مالية سنوية لطلاب الطب تكريماً للمتبرعين بجثامينهم، مؤكدةً أنّ انتهاء القضية قضائياً لا يعني انتهاء مسار التعافي من تداعيات هذه الحادثة المؤلمة.