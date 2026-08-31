طفلان من أبوَين مختلفَين في رحم واحد… والطبّ والقضاء في صدمة

شهدت ولاية كوينزلاند الأسترالية حالة طبية وقانونية نادرة، بعدما أنجبت امرأة طفلين حملا معًا في الرحم نفسه ووُلدا في اليوم ذاته، من دون أن تجمعهما صلة قرابة بيولوجية، إذ ينتمي كل منهما إلى عائلة مختلفة.



وتعود تفاصيل القصة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى تطوّع امرأة، وهي أم لخمسة أطفال، لتكون أمًا بديلة بصورة إيثارية لزوجين حالت ظروف طبية دون حمل الزوجة.



وفي نيسان 2025، خضعت المرأة لعملية نقل جنين مُخصّب اصطناعيًا يعود إلى الزوجين، إلا أن الفحوص الطبية اللاحقة كشفت عن مفاجأة نادرة، إذ تبيّن أنها حملت أيضًا بصورة طبيعية بطفل من زوجها، في توقيت قريب من عملية نقل الجنين.



وأسفر الحمل في تشرين الثاني 2025 عن ولادة طفلين بعملية قيصرية. وأظهرت الفحوص الجينية أن الطفلة هي الابنة البيولوجية للزوجين اللذين لجآ إلى الأم البديلة، فيما تبيّن أن الطفل هو الابن البيولوجي للأم البديلة وزوجها.



وعلى الرغم من اتفاق الأطراف على أن يتولى كل زوجين رعاية طفلهما البيولوجي، برزت معضلة قانونية غير مألوفة بشأن إثبات النسب، إذ لم تكن القوانين المعمول بها في كوينزلاند مصممة للتعامل مع حالة يولد فيها طفلان من الحمل نفسه لكنهما ينتميان بيولوجيًا إلى عائلتين مختلفتين.



وأمام هذه الحالة الاستثنائية، كان على القضاء التعامل مع وضع لم تتوقعه التشريعات الخاصة بالأمومة البديلة، ما أثار تساؤلات بشأن مدى حاجة القوانين إلى مواكبة الحالات الطبية النادرة التي قد تنتج عن تقنيات الإنجاب الحديثة.