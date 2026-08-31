الخلاف ليس على الرسالة أو الموعد… ما الذي تخفيه المشاجرات الزوجية "التافهة"؟

يؤكد خبراء في العلاقات الزوجية أن الخلافات اليومية التي تبدو بسيطة، مثل عدم الرد على رسالة أو نسيان موعد، قد تكون في بعض الأحيان انعكاسًا لمشاعر وتراكمات أعمق، كالشعور بعدم التقدير أو غياب المشاركة أو الإرهاق الناتج عن تحمّل المسؤوليات بشكل فردي.



ويوضح المختصون أن كل طرف يدخل العلاقة بتوقعات وتجارب مختلفة في ما يتعلق بالتعبير عن الحب والاهتمام. فبينما قد يرى أحدهما أن التأخر في الرد على رسالة مجرد سهو بسبب ضغط العمل، قد يفسّره الطرف الآخر على أنه علامة على عدم الاهتمام.



وتسلّط هذه الاختلافات الضوء على مفهوم "محاولات التواصل" (Bids for Connection)، المرتبط بأبحاث عالم النفس وخبير العلاقات جون غوتمان، والذي يشير إلى المحاولات اليومية الصغيرة التي يقوم بها أحد الشريكين لجذب انتباه الآخر أو الحصول على تفاعله واهتمامه.



وقد تكون هذه المحاولات بسيطة للغاية، كإخبار الشريك بتفصيل صغير أو لفت انتباهه إلى شيء ما. إلا أن طريقة الاستجابة إليها بصورة متكررة يمكن أن تؤثر في مستوى التواصل والتقارب العاطفي بين الطرفين.



ويحذّر الخبراء من التقليل من مشاعر الطرف الآخر باستخدام عبارات مثل "أنت تبالغ" أو "هذا أمر تافه"، إذ قد يؤدي ذلك إلى تجاهل الاحتياج أو الشعور الحقيقي الكامن وراء الخلاف.



وبدلًا من ذلك، يُنصح باعتماد لغة قائمة على التفهّم والتواصل الفعّال، مع التمييز بين السهو العابر والسلوكيات المتكررة التي قد تتطلب حوارًا هادئًا حول الاحتياجات والتوقعات غير المعلنة في العلاقة.