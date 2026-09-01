سطو جريء في وضح النهار… سرقة عقد الملكة نازلي التاريخي بقيمة 4.3 ملايين دولار من متحف في فيينا

تواصل الشرطة النمساوية البحث عن رجلين نفّذا عملية سطو جريئة في وضح النهار داخل متحف الفنون التطبيقية (MAK) في العاصمة فيينا، واستوليا على عقد ماسي تاريخي من البلاتين كان يعود إلى الملكة نازلي، ملكة مصر السابقة، وسبق أن بيع في مزاد مقابل 4.3 ملايين دولار.



ودخل الرجلان المتحف كزائرين بعدما اشتريا تذكرتَي دخول، قبل أن يحطّما واجهة العرض الزجاجية بمطرقة ويستوليا على العقد ويفرّا من المكان. وكان المشتبه بهما غير ملثّمين، فيما أكدت إدارة المتحف أن أحدهما كان مسلّحًا، من دون تسجيل إصابات خلال الحادثة.



ويعود العقد، الذي صممته دار "فان كليف آند آربلز"، إلى أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، إذ طلبته الملكة نازلي مع تاج مطابق له بمناسبة زفاف ابنتها الأميرة فوزية إلى ولي عهد إيران آنذاك محمد رضا بهلوي عام 1939.



ويتكوّن العقد المصنوع من البلاتين من 673 ماسة يتجاوز وزنها الإجمالي 200 قيراط، ويتوسّطه تصميم مرصّع بماسة دائرية تزن نحو 6 قراريط.



وكانت الملكة نازلي قد عرضت العقد للبيع في مزاد عام 1975 خلال فترة إقامتها في الولايات المتحدة، قبل أن يظهر مجددًا في مزاد لـ"سوذبيز" في نيويورك عام 2015، حيث بيع مقابل 4.3 ملايين دولار.



وأثارت سرقة القطعة التاريخية ردود فعل واسعة، وأعربت فوزية فاروق، حفيدة الملك فاروق وحفيدة حفيدة الملكة نازلي، عن حزنها العميق لفقدان العقد، معتبرة أنه جزء لا يمكن تعويضه من تاريخ عائلتها ومن التراث الثقافي المصري، وشاهد على حقبة من الأناقة والفن والإبداع.



من جهتها، أعلنت إدارة المتحف مراجعة إجراءاتها الأمنية في أعقاب الحادثة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن المشتبه بهما واستعادة القطعة التاريخية.