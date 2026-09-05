إليان خوند تتوّج بجائزة موركس لتمكين المرأة

حصدت إليان خوند جائزة Influencer for Women Empowerment خلال حفل الموركس دور 2026، تقديرًا لدورها في دعم تمكين المرأة وحضورها المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ويأتي هذا التكريم ضمن الجوائز الخاصة التي تسلّط الضوء على شخصيات تركت أثرًا في مجالات تتخطّى الفن والترفيه.