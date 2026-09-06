ترامب على الدولار للمرة الأولى… أول رئيس أميركي حيّ يظهر على عملة منذ 100 عام

دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تاريخ العملات الأميركية، بعدما أصدرت دار سكّ العملة الأميركية قطعة معدنية خاصة من فئة دولار واحد تحمل صورته، احتفالًا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. وتظهر على وجه العملة صورة ترامب إلى جانب عبارتي «الحرية» و«بالله نؤمن»، إضافة إلى التاريخ المزدوج 1776-2026، فيما يحمل الوجه الآخر الختم الرئاسي والرقم 250.

وطرحت دار السك العملة ضمن لفّات من 25 قطعة بسعر 61 دولارًا، وأكياس تضم 100 قطعة بسعر 154.50 دولارًا. ورغم أن القطع لم تُطرح للتداول اليومي، فإنها تحمل صفة العملة القانونية ويمكن استخدامها كوسيلة دفع. ويُظهر الموقع الرسمي لدار السك أن المنتج أصبح حاليًا غير متاح.

كما سُكّت 250 ألف قطعة خاصة في الرابع من تموز، تحمل علامة تذكارية مميزة، وأُدرجت عشوائيًا ضمن اللفّات والأكياس المخصصة لهواة جمع العملات.