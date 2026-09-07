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جورج يونس يفاجئ بيرلا نجار بـ"آويها" في زفافها… وأجواء عائلية تجمع فريق Morning Talk
منوعات
2026-09-07 | 05:38
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جورج يونس يفاجئ بيرلا نجار بـ"آويها" في زفافها… وأجواء عائلية تجمع فريق Morning Talk
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جورج يونس يفاجئ بيرلا نجار بـ"آويها" في زفافها… وأجواء عائلية تجمع فريق Morning Talk
في لفتة عفوية جمعت الصداقة بالتراث اللبناني، فاجأ الإعلامي جورج يونس، مقدّم برنامجي Morning Talk وCatchy Talk عبر شاشة الـLBCI، زميلته الإعلامية بيرلا نجار خلال حفل زفافها، بإلقاء ردّية من الـ"آويها" الشعبية على شرفها.
وأنشد يونس الأبيات التراثية وسط تفاعل لافت من الحضور، وبينهم عدد من زملائهما في فريق عمل البرنامج.
وشهدت اللحظة أجواءً مميزة، إذ شاركت العروس بيرلا نجار زميلها بالرقص والتصفيق، وردّت بدورها بالـ"آويها"، فيما تعالت الزغاريد من زملائهما، في مشهد عفوي عكس أجواء الصداقة والروح العائلية التي تجمع فريق Morning Talk بعيدًا من الشاشة.
منوعات
بيرلا نجار
عرس بيرلا نجار
جورج يونس
مورنينغ توك
Morning Talk.
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