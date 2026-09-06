بعد أكثر من 450 عامًا على اعتمادها… الأمم المتحدة تصوّت على خريطة تعيد لأفريقيا حجمها الحقيقي

تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى الابتعاد عن خريطة "ميركاتور" التقليدية للعالم، واعتماد خرائط أكثر دقة في تمثيل المساحات الفعلية للقارات، ولا سيما أفريقيا. وقدّمت توغو مشروع القرار بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى تصحيح التشويه الذي تسببه بعض إسقاطات الخرائط في أحجام الدول والقارات.



وأكد وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي أن القضية "علمية وليست سياسية"، مشيرًا إلى وجود أدلة واضحة على التشوهات الناتجة عن إسقاط ميركاتور. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن مؤيدي المبادرة يأملون أن تشجّع على تحديث الخرائط المستخدمة في التعليم والمؤسسات والتطبيقات الرقمية.



ووضع رسام الخرائط الفلمنكي غيراردوس ميركاتور إسقاطه الشهير عام 1569 لأغراض الملاحة البحرية. ويحافظ هذا الإسقاط على الزوايا والاتجاهات محليًا، لكنه يشوّه المساحات بصورة متزايدة كلما اقتربنا من القطبين، فتبدو مناطق مثل غرينلاند أكبر بكثير مقارنة بحجمها الحقيقي. وعلى سبيل المثال، تظهر غرينلاند على بعض خرائط ميركاتور بحجم قريب من أفريقيا، رغم أن مساحة القارة الأفريقية تبلغ نحو 14 ضعف مساحتها.



وتدعو حملة #CorrectTheMap إلى تغيير الطريقة التي تُمثّل بها القارة الأفريقية على الخرائط الشائعة، مشيرة إلى ضخامة مساحتها الفعلية، التي يمكن أن تتسع للولايات المتحدة والصين والهند واليابان والمكسيك وعدد من الدول الأوروبية مجتمعة. ويرى مؤيدو الحملة أن التشويه المستمر لأحجام القارات لا يؤثر في الدقة الجغرافية فحسب، بل يمكن أن يرسّخ تصورات غير متوازنة عن مكانة دول الجنوب العالمي.