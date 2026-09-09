تخلّصت من أطفالها الثلاثة بدم بارد في هذا البلد... فماذا ينتظرها؟

أعلن القاضي وليام سوليفان بطلان محاكمة الأميركية ليندسي كلانسي، المتّهمة بقتل أطفالها الثلاثة عام 2023، بعد عجز هيئة المحلّفين عن الوصول إلى قرار بالإجماع. ولا يعني هذا القرار براءة المتّهمة أو إسقاط التهم عنها، بل ينهي المحاكمة الأولى دون حسم مسؤوليتها الجنائية، مع لقائها قيد الاحتجاز والرعاية النفسية.



وفي تعليق على التطورات، وصف الرئيس دونالد ترمب الحادثة بـ "المأساة المروّعة"، متوقعًا إجراء محاكمة جديدة ومؤكدًا أنّ المتّهمة ستدفع الثمن، سواء عبر إيداعها مؤسسة للصحة النفسية أو السجن.



من جانبه، أوضح الادّعاء العام لمقاطعة بليموث أنّه لم يتّخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن إعادة المحاكمة، حيث تتيح القوانين مسارات عدّة مقبلة تشمل إمكانية إعادة المحاكمة أمام هيئة محلّفين جديدة، أو التوصّل إلى اتفاق تسوية بين الطرفين، أو قبول القاضي لطلب الدفاع بإصدار حكم بعدم الإدانة لعدم كفاية الأدلّة قانونًا.



وكان الدفاع قد ادّعى وجود اضطراب ذهاني شديد أفقد المتهمة مسؤوليتها الجنائية، بينما أصرّت النيابة على إدراكها الكامل لأفعالها.



ومن المقرّر أن تحدّد جلسة 29 أيلول المقبل الخطوات القانونية القادمة ومصير القضية.