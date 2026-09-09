إغلاق برج إيفل وإضراب الموظّفين… والسبب شرط مثير للجدل

أغلق برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس أبوابه أمام الزوار يوم الاثنين، عقب إعلان موظفيه الإضراب عن العمل احتجاجًا على توجيهات طُلب فيها من الموظفات الابتعاد عن الأنظار خلال زيارة وفد تابع لمنظمة "BAPS" الهندوسية العالمية.



وأقرّت الشركة المشغّلة للبرج (SETE) بأنّ الوفد الهندوسي طلب ترتيبات خاصة للزيارة تحدّ من التفاعل مع النساء، معترفةً بأنّ القبول بهذه الشروط كان خطأً ما كان ينبغي أن يحدث.



من جانبها، أعربت منظّمة "BAPS" عن أسفها لأي أذى أو إزعاج نتج عن الواقعة، مؤكدةً أنّ التنسيق تمّ مع إدارة البرج لتنظيم الزيارة في بداية ساعات العمل للحدّ من إزعاج باقي الزوار دون منع أحد من الدخول.



وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا وأصداءً سياسية في فرنسا التي تتمسّك بدستورها العلماني ومبادئ المساواة، حيث وصفت أورور بيرجيه، الوزيرة المكلّفة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، الواقعة بـ "غير المقبولة"، مشدّدةً على أنّ المساواة بين الرجال والنساء في فرنسا مبدأ صارم لا يخضع للتفاوض أو الاستثناءات.