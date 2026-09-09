بنك عوده بالتعاون مع ماستركارد يدعم انضمام 10,000 رائد أعمال لبناني الى الاقتصاد الرقمي

أعلن بنك عوده، بالتعاون مع ماستركارد، عن إطلاق برنامج جديد لتمكين 10,000 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في لبنان من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، ما يسهم في تعزيز نمو أعمالهم، وتسريع اندماجهم في الاقتصاد الرقمي.

ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، ودعم نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة، بما في ذلك المشاريع التي تقودها النساء في مختلف أنحاء لبنان. ويسعى هذا التعاون، من خلال تزويد رواد الأعمال بالخدمات المصرفية والحلول الرقمية وبرامج التدريب والتوعية، إلى تعزيز مرونة أعمالهم، ورفع كفاءتها التشغيلية، وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار.

في إطار هذا التعاون، سيُقدّم بنك عوده، من خلال neo Business، لـ10,000 شركة مؤهلة حسابات مصرفية مجانية وبطاقات خصم للأعمال من ماستركارد، إلى جانب خدمات مصرفية متعددة العملات وعملية انضمام رقمية مبسطة ومصممة لتلبية احتياجاتها، بما يساهم في دعم نمو أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. في حين ستسهم ماستركارد في دعم التعاون من خلال توفير حلول قبول المدفوعات الرقمية، وبرامج تدريب وتطوير قدرات التجار، وحملات التوعية التي تهدف إلى تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية والاستفادة من فرص النمو.

وبهذه المناسبة، قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر ولبنان والعراق: "تمثل المشاريع الصغيرة ركيزة أساسية للنمو المستدام، إذ يعود نجاحها بالفائدة على المجتمع ككل. ومن خلال تعاوننا مع بنك عوده، نسعى إلى تزويد رواد الأعمال اللبنانيين بالأدوات المالية والحلول الرقمية والدعم اللازم لتنمية أعمالهم بثقة، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وحلول قبول المدفوعات".

من جهته، قال حسن صالح - الرئيس التنفيذي لـ neo by Bank Audi: "في بنك عوده، نلتزم بتمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان من خلال توفير حلول مالية سهلة الوصول تساعدهم على النمو والمنافسة في اقتصاد رقمي متسارع. ومن خلال neo Business وتعاوننا مع ماستركارد، نوفّر لـ10,000 شركة حسابًا مصرفيًا وبطاقة خصم مجانية، إلى جانب خدمات الانضمام الرقمي، وحلول الدفع والتحصيل، والحسابات المتعددة العملات، وتمويل سلاسل الإمداد، وخدمات المعاملات المصرفية، بما يمكّنها من إدارة أعمالها بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتها التنافسية، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي في لبنان."

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام ماستركارد الدائم بدعم الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاقه وتمكين المشاريع الصغيرة من خلال اتفاقيات التعاون الموثوقة، والتقنيات المبتكرة، وإتاحة الأدوات والموارد المطلوبة لبناء أعمالهم وتنميتها وحمايتها.

------------------------------------------------------------------

نبذة عن ماستركارد

تساهم ماستركارد في دعم الاقتصادات وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. وبالتعاون مع عملائنا، نعمل على بناء اقتصاد قادر على الصمود، بما يتيح للجميع فرص الازدهار.

وإننا نوفّر مجموعة واسعة من خيارات المدفوعات الرقمية، بما يجعل المعاملات آمنة وبسيطة وذكية ومتاحة للجميع. كما تتكامل تقنياتنا وابتكاراتنا وشراكاتنا وشبكاتنا لتقديم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات التي تساعد الأفراد والشركات والحكومات على تحقيق أقصى إمكاناتهم.

www.mastercard.com

نبذة عن بنك عوده

بنك عوده هو مجموعة مصرفية لبنانية رائدة ذات نموذج مصرفي شامل، إذ توفّــر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تشمل بصورة أساسيّة الخدمات المصرفية التجارية وتمويل الشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة.

وبالإضافة إلى وجوده التاريخي في لبنان، يعمل بنك عوده في سويسرا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، كما يحتفظ بمكتب تمثيلي في أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة.

وفي العام 2024، أطلق نيو من بنك عوده، وهو أول مصرف ديجيتال في لبنان، في خطوة شكّلت فصلًا جديدًا في مسيرة تحوّله الرقمي.

يوفّر نيو من بنك عوده تجربة مصرفية رقميّة متكاملة، تقوم على سهولة التنفيذ والراحة والقدرة على تحمّل الكلفة. ففي وسع عملاء نيو من بنك عوده إدارة شؤونهم المالية بالكامل عبر الإنترنت، وتمويل حساباتهم وتلقّي رواتبهم، وتحويل الأموال داخل لبنان وإلى الخارج، وإصدار كشف حساب رسمي خلال دقائق، وسحب الأموال النقدية من أي جهاز صرّاف آلي تابع لبنك عوده في لبنان من دون الحاجة إلى بطاقة مصرفية فعليّة.

www.bankaudi.com.lb

www.neo.com.lb