رقم قياسي جديد... آب 2026 الشهر الأكثر حرًا في تاريخ العالم!

سجّل آب 2026 رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما أصبح الشهر الأكثر حرًا على الإطلاق عالميًا، وفق بيانات مرصد "كوبرنيكوس" للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي.

وبلغ متوسط حرارة الهواء عالميًا خلال الشهر 16.96 درجة مئوية، متجاوزًا بفارق طفيف الرقم القياسي السابق المسجل في تموز 2023.

كما شهدت أوروبا الغربية أكثر فصول الصيف حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، في وقت طالت موجات الحر الشديد مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، من نيويورك إلى طوكيو مرورًا بروما ونيودلهي.

ووصفت سامانثا بورغس، المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى، آب 2026 بأنه "شهر استثنائي في تاريخ المناخ العالمي"، مشيرة إلى أن البشر على الأرجح لم يشهدوا مستويات حرارة مماثلة منذ ما لا يقل عن 100 ألف عام.

وكالة فرانس برس