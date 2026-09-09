بأكثر من مليوني دولار... تابوت غامض لملك النروج الراحل يثير الفضول

يُوارى الملك النروجي هارالد الخامس، الذي توفي في 28 آب عن 89 عامًا، الثرى الأربعاء داخل تابوت مزدوج تتجاوز قيمته 2.1 مليون دولار، لم يُكشف عن تصميمه حتى الآن.

وكان هارالد قد أثار الاهتمام عام 2024 عندما علّق بروح فكاهية على تخصيص 20 مليون كرونة نروجية من ميزانية الدولة للتابوت الذي سيشاركه مستقبلًا مع زوجته الملكة سونيا، قائلًا: "آمل أن يكون التابوت مُنجّدًا بشكل جيد ليكون المبيت فيه مريحًا... ففي النهاية، سنبقى هناك لفترة طويلة".

وتولت شركة الهندسة المعمارية النروجية الشهيرة "سنوهيتا"، التي صممت دار أوبرا أوسلو، مهمة تصميم التابوت المزدوج.

ومن المقرر وضعه داخل الضريح الملكي الملحق بكنيسة القصر في أوسلو، إلى جانب تابوتَي أجداد الملك ووالديه.

ولا يزال شكل التابوت الجديد طي الكتمان، فيما أُغلق الضريح الملكي، الذي يكون عادةً متاحًا أمام زوار القصر، بصورة موقتة.