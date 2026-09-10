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الأب جوزف مكرزل رئيسًا للمؤتمر الإقليمي لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط
منوعات
2026-09-10 | 08:05
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الأب جوزف مكرزل رئيسًا للمؤتمر الإقليمي لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط
انتُخب رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب جوزف مكرزل، رئيسًا للمؤتمر الإقليمي لرؤساء الجامعات (C2R) الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) في الشرق الأوسط، لمدة سنتين.
وجاء انتخابه خلال المؤتمر العام الانتخابي للمؤتمر الإقليمي لرؤساء الجامعات في الشرق الأوسط، الذي عُقد عبر الإنترنت أمس الأربعاء، في حضور الرئيس المنتهية ولايته رئيس جامعة القديس يوسف الأب فرنسوا بوديك، ورؤساء ومديري المؤسسات الأعضاء في المؤتمر، إضافة إلى المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو.
ويندرج انتخاب الأب مركزل في إطار الدينامية التي أطلقها المؤتمر الإقليمي لرؤساء الجامعات بهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في المنطقة، وتشجيع تبادل الخبرات والمساهمة في تطوير مشاريع مشتركة في خدمة الفرنكوفونية العلمية.
ويشغل الأب مكرزل منصب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك منذ تموز 2025، وهو حاصل على دكتوراه في التاريخ من جامعة باريس – السوربون (Paris IV).
ومنذ انضمامه إلى جامعة الروح القدس – الكسليك كباحث وأستاذ جامعي في العام 2001، تولّى عددًا من المسؤوليات الأكاديمية والمؤسساتية، ولا سيما إدارة المكتبة، والمتحف الجامعي، ومركز فينيكس للدراسات اللبنانية.
وتتناول أبحاثه، بصورة خاصة، تاريخ لبنان والشرق الأوسط، والتراث المخطوط، والدراسات السريانية، والعلاقات الإسلامية – المسيحية. كما شارك في العديد من الأبحاث والمشاريع العلمية، وأشرف على أطروحات دكتوراه وأعمال أكاديمية، كما شارك في لجان تحكيم في عدد من الجامعات خارج لبنان.
كذلك تعاون في عدد من المبادرات ذات الطابع الدولي، ولا سيما في مجال دراسة المخطوطات الشرقية والحفاظ عليها وإبراز قيمتها. وهو أيضًا باحث أجنبي مشارك في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS).
وتضم كل مديرية إقليمية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية مؤتمرًا إقليميًا لرؤساء الجامعات (C2R)، وهي هيئة للتبادل والتشاور، تتمثل مهمتها في جمع المسؤولين عن المؤسسات الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، بهدف المساهمة في تطوير الفرنكوفونية العلمية.
وبصفته هيئة إقليمية لدى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، يضطلع المؤتمر الإقليمي لرؤساء الجامعات بدور مخصص للتفكير في القضايا الاستراتيجية في مجال التعليم العالي، ويشكّل مساحة لتبادل الأفكار والحلول ونشرها.
كما يضطلع بدور عملي من خلال سلسلة من الأنشطة التي تتولاها لجانه المتخصصة المختلفة، وهي: البحث العلمي؛ والتدويل؛ وضمان الجودة والاعتماد؛ والوساطة وإدارة النزاعات.
ويضم المؤتمر الإقليمي لرؤساء الجامعات في الشرق الأوسط 53 رئيس جامعة ومديرًا للمؤسسات الجامعية في الشرق الأوسط، من أعضاء الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، موزعين على 13 بلدًا في المنطقة.
منوعات
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لبنان.
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