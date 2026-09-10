سرق 240 مليون دولار بالبتكوين… لن تصدقوا ما فعله شاب عمره 22 عاما بالثروة!

أقرّ شاب يبلغ 22 عامًا، الثلاثاء، بضلوعه مع مجموعة من أصدقائه في سرقة عملات بتكوين بقيمة تقارب ربع مليار دولار من أحد سكان العاصمة الأميركية واشنطن، في واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفّرة في تاريخ الولايات المتحدة، قبل أن ينفق العائدات المغسولة ببذخ على السيارات الفارهة والقصور والحفلات.



واعترف مالون لام، وهو متهم بالتخطيط لشبكة من الشبان نفذت سلسلة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفّرة منذ عام 2023، بتهمة التآمر للابتزاز على المستوى الفيدرالي، وهي جريمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا.

ولام، الذي ترك الدراسة في الصف الثامن وانتقل إلى الولايات المتحدة من سنغافورة، هو واحد من 18 متهمًا في القضية، فيما أصبح المتهم الحادي عشر الذي يقرّ بذنبه.



وبحسب المدعين، استخدم لام وشركاؤه في آب 2024 أساليب "الهندسة الاجتماعية" لخداع أحد سكان واشنطن، والاستيلاء على عملات بتكوين تجاوزت قيمتها 245 مليون دولار.

وانتحل اثنان من شركائه صفة ممثلين عن شركة "غوغل" ومنصة "جيميني" للعملات المشفّرة، وتمكنا من إقناع الضحية بمنحهم الوصول إلى حسابه على "غوغل درايف" والكشف عن رموز أمنية، ما سمح لهم بالاستيلاء على أكثر من 4100 وحدة بتكوين.



وساعد لام في تحويل العملات المسروقة إلى أموال نقدية، أنفقها خلال شهر واحد على أكثر من 30 سيارة، بينها سيارات بورشه ولامبورغيني وفيراري مخصصة، واستئجار قصور في ميامي، وإنفاق ملايين الدولارات في الملاهي الليلية، من بينها 569 ألف دولار في ليلة واحدة داخل نادٍ في لوس أنجلوس، إضافة إلى شراء ساعة بقيمة مليوني دولار.

وأوقفه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي بعد انطلاق عملية إنفاقه، فيما لم تحدد المحكمة موعد جلسة النطق بالحكم بحقه حتى الآن.