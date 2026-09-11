بعد ربع قرن على هجمات 11 أيلول… أكثر من ألف ضحية لا تزال هوياتهم مجهولة

بعد 25 عامًا على هجمات 11 أيلول 2001، لا تزال الجهود متواصلة لتحديد هوية رفات أكثر من ألف شخص من ضحايا الهجمات في نيويورك. ومن بين هؤلاء رجل الإطفاء دينيس سكوسو، الذي يُرجّح أنه كان داخل البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي لحظة انهياره، فيما لم يُعثر على رفاته حتى اليوم. ولم يبقَ لعائلته سوى خوذته المتضررة التي عُثر عليها بعد أشهر من الهجمات.وبحسب مكتب كبير الفاحصين الطبيين في مدينة نيويورك، أسفرت الهجمات عن مقتل 2,753 شخصًا في مركز التجارة العالمي، جرى تحديد هوية نحو 60 في المئة منهم. وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطات تحديد هوية الضحية رقم 1,654 باستخدام تقنية حديثة تُعرف باسم علم الأنساب الجيني الجنائي الاستقصائي (FIGG)، تعتمد على تسلسل الجينوم الكامل، ما يتيح للمحققين العثور على تطابقات محتملة مع أقارب بعيدين للضحايا، قبل الاستعانة بأفراد العائلة الأقرب لتأكيد الهوية.وتواجه عمليات تحديد الهوية صعوبات كبيرة بسبب الأضرار التي لحقت بالرفات نتيجة الانفجارات والحرائق ووقود الطائرات. كما زاد من تعقيد المهمة ارتداء بعض عناصر فرق الإنقاذ معدات أو ملابس تحمل أسماء زملاء آخرين.ومع تطور تقنيات تحليل الحمض النووي، تمكّن مكتب الفاحص الطبي من إعادة فحص عينات قديمة واستخراج معلومات وراثية جديدة، ما أسهم في تحديد هوية 1,495 ضحية منذ الهجمات باستخدام الحمض النووي، سواء بشكل منفرد أو إلى جانب وسائل أخرى.ولا تزال عائلات الضحايا تتلقى اتصالات بشأن عمليات تحديد هوية جديدة، فيما يختار بعضها الاحتفاظ بالرفات التي يُعثر عليها في مستودع خاص أسفل موقع النصب التذكاري لهجمات 11 أيلول. وبالنسبة إلى بعض العائلات، قد تحمل هذه الأخبار شيئًا من الراحة وتساعد على إغلاق فصل مؤلم، في حين تخشى عائلات أخرى أن تعيد فتح جراح قديمة.ورغم إدراك السلطات أنه من غير المرجح تحديد هوية جميع الضحايا، يؤكد مكتب الفاحص الطبي أن عمليات البحث ستتواصل ما دامت هناك عائلات تنتظر إجابات.