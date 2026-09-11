بطول يقارب المترين… "هوغو" ينتزع لقب أطول حصان حي في العالم

دخل الحصان "هوغو"، من سلالة الشاير، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أطول حصان حي في العالم، بعدما بلغ ارتفاعه 199 سنتيمترًا، أي نحو 6.5 أقدام عند منطقة الكاهل، وهي النقطة الواقعة عند قاعدة العنق. وأكدت موسوعة غينيس أن طبيبًا بيطريًا قاس طول الحصان، البالغ من العمر أربع سنوات، من دون حدوة لضمان دقة القياس.



ويعيش هوغو في بلدة تاوستر بمقاطعة نورثهامبتونشاير البريطانية، ويحظى بعناية خاصة تشمل زيارات منتظمة للطبيب البيطري وطبيب الأسنان والمعالج بتقويم العمود الفقري، إضافة إلى جلسات تدليك ونظام غذائي مدروس ومكمّلات غذائية. ويقول مالكه، بريت ماسترز، إن هوغو لا يزال في مرحلة النمو، وقد يستمر طوله في الازدياد حتى يبلغ نحو ثماني سنوات ونصف.





وتشتهر خيول الشاير بضخامتها وقوتها، وقد استُخدمت تاريخيًا في المزارع ووسائل النقل لجرّ الأحمال الثقيلة. أما أطول وأثقل حصان موثّق على الإطلاق، فكان حصانًا من سلالة الشاير يُدعى "سامبسون"، وأُعيدت تسميته لاحقًا «ماموث»، إذ بلغ طوله 2.19 مترًا، أي نحو 7 أقدام و2.5 بوصة، عام 1850.



ويقول ماسترز إن هوغو أصبح معروفًا محليًا، وغالبًا ما يتوقف الناس لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو عند رؤيته، مردّدين: «إنه ضخم!». ورغم حجمه الاستثنائي، يصفه مالكه بأنه حصان لطيف وهادئ جدًا. وتشتهر خيول الشاير بضخامتها وقوتها، وقد استُخدمت تاريخيًا في المزارع ووسائل النقل لجرّ الأحمال الثقيلة. أما أطول وأثقل حصان موثّق على الإطلاق، فكان حصانًا من سلالة الشاير يُدعى "سامبسون"، وأُعيدت تسميته لاحقًا «ماموث»، إذ بلغ طوله 2.19 مترًا، أي نحو 7 أقدام و2.5 بوصة، عام 1850.ويقول ماسترز إن هوغو أصبح معروفًا محليًا، وغالبًا ما يتوقف الناس لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو عند رؤيته، مردّدين: «إنه ضخم!». ورغم حجمه الاستثنائي، يصفه مالكه بأنه حصان لطيف وهادئ جدًا.