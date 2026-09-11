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شخير شريكك قد يرهقك أكثر مما تتوقع… لماذا قد تستيقظ وكأنك تعاني من "آثار الثمالة"؟
منوعات
2026-09-11 | 10:24
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شخير شريكك قد يرهقك أكثر مما تتوقع… لماذا قد تستيقظ وكأنك تعاني من "آثار الثمالة"؟
هل سبق أن نمت إلى جانب شريك يشخر، ثم استيقظت في اليوم التالي وأنت تشعر بالتوتر أو ضعف التركيز أو النسيان؟ رغم أن الشخير مشكلة شائعة غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مجرد إزعاج بسيط، يحذّر خبراء من أن النوم إلى جانب شخص يشخر قد يؤثر في جودة النوم والصحة العامة. ويحدث الشخير نتيجة اهتزاز الأنسجة الرخوة في مجرى الهواء العلوي أثناء النوم، فيما تشير تقديرات إلى أن نحو 40 في المئة من البالغين في بريطانيا يعانون منه.
وقد يؤدي تقطّع النوم بسبب الشخير إلى تقليل الوقت الذي يقضيه الشخص في مراحل النوم العميق الضرورية لاستعادة نشاط الجسم، ما قد يجعله يستيقظ مرهقًا رغم قضائه ساعات طويلة في السرير. ويلعب النوم دورًا أساسيًا في معالجة المعلومات وتخزين الذكريات وتنظيم الهرمونات والطاقة والاستجابة للتوتر، وبالتالي فإن اضطرابه قد ينعكس على التركيز والذاكرة والمزاج والقدرة على التعامل مع الضغوط. وتشير مؤسسة النوم إلى أن 75 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون مع شريك يشخر يقولون إن نومهم تأثر بذلك.
وقد يمتد تأثير المشكلة إلى العلاقة نفسها، إذ يمكن أن يؤدي الإرهاق وقلة النوم إلى زيادة التوتر والانفعال والمشاحنات، فيما قد يلجأ بعض الأزواج إلى النوم في غرف منفصلة. ويشير الخبراء إلى أن استخدام سدادات الأذن أو النوم في غرفة أخرى عند الحاجة قد يساعد على الحصول على قسط كافٍ من الراحة، لكن الأهم يبقى تحديد سبب الشخير ومعالجته.
وينصح الخبراء أولًا بالتأكد من عدم ارتباط الشخير بانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتوقف فيه التنفس ويعود بشكل متكرر خلال الليل. ومن علاماته التوقف الملحوظ في التنفس، والاختناق أو اللهاث أثناء النوم، والاستيقاظ المتكرر، والصداع الصباحي.
أما في حالات الشخير البسيط، فقد تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة، مثل خفض الوزن، والإقلاع عن التدخين، وتقليل تناول الكحول قبل النوم، والنوم على أحد الجانبين بدلًا من الظهر. كما يمكن للطبيب تقييم وجود انسداد في الأنف أو حساسية، أو اقتراح وسائل علاجية، مثل الأجهزة الفموية المخصّصة. ويؤكد الخبراء أن الشخير ليس مشكلة ينبغي التعايش معها لفترة طويلة، إذ تتوفر خيارات عدة للمساعدة.
المصدر
منوعات
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