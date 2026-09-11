الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شخير شريكك قد يرهقك أكثر مما تتوقع… لماذا قد تستيقظ وكأنك تعاني من "آثار الثمالة"؟

منوعات
2026-09-11 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شخير شريكك قد يرهقك أكثر مما تتوقع… لماذا قد تستيقظ وكأنك تعاني من &quot;آثار الثمالة&quot;؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
شخير شريكك قد يرهقك أكثر مما تتوقع… لماذا قد تستيقظ وكأنك تعاني من "آثار الثمالة"؟

هل سبق أن نمت إلى جانب شريك يشخر، ثم استيقظت في اليوم التالي وأنت تشعر بالتوتر أو ضعف التركيز أو النسيان؟ رغم أن الشخير مشكلة شائعة غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مجرد إزعاج بسيط، يحذّر خبراء من أن النوم إلى جانب شخص يشخر قد يؤثر في جودة النوم والصحة العامة. ويحدث الشخير نتيجة اهتزاز الأنسجة الرخوة في مجرى الهواء العلوي أثناء النوم، فيما تشير تقديرات إلى أن نحو 40 في المئة من البالغين في بريطانيا يعانون منه.

وقد يؤدي تقطّع النوم بسبب الشخير إلى تقليل الوقت الذي يقضيه الشخص في مراحل النوم العميق الضرورية لاستعادة نشاط الجسم، ما قد يجعله يستيقظ مرهقًا رغم قضائه ساعات طويلة في السرير. ويلعب النوم دورًا أساسيًا في معالجة المعلومات وتخزين الذكريات وتنظيم الهرمونات والطاقة والاستجابة للتوتر، وبالتالي فإن اضطرابه قد ينعكس على التركيز والذاكرة والمزاج والقدرة على التعامل مع الضغوط. وتشير مؤسسة النوم إلى أن 75 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون مع شريك يشخر يقولون إن نومهم تأثر بذلك.

وقد يمتد تأثير المشكلة إلى العلاقة نفسها، إذ يمكن أن يؤدي الإرهاق وقلة النوم إلى زيادة التوتر والانفعال والمشاحنات، فيما قد يلجأ بعض الأزواج إلى النوم في غرف منفصلة. ويشير الخبراء إلى أن استخدام سدادات الأذن أو النوم في غرفة أخرى عند الحاجة قد يساعد على الحصول على قسط كافٍ من الراحة، لكن الأهم يبقى تحديد سبب الشخير ومعالجته.

وينصح الخبراء أولًا بالتأكد من عدم ارتباط الشخير بانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتوقف فيه التنفس ويعود بشكل متكرر خلال الليل. ومن علاماته التوقف الملحوظ في التنفس، والاختناق أو اللهاث أثناء النوم، والاستيقاظ المتكرر، والصداع الصباحي.

أما في حالات الشخير البسيط، فقد تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة، مثل خفض الوزن، والإقلاع عن التدخين، وتقليل تناول الكحول قبل النوم، والنوم على أحد الجانبين بدلًا من الظهر. كما يمكن للطبيب تقييم وجود انسداد في الأنف أو حساسية، أو اقتراح وسائل علاجية، مثل الأجهزة الفموية المخصّصة. ويؤكد الخبراء أن الشخير ليس مشكلة ينبغي التعايش معها لفترة طويلة، إذ تتوفر خيارات عدة للمساعدة.

المصدر

منوعات

شريكك

يرهقك

تتوقع…

لماذا

تستيقظ

وكأنك

تعاني

"آثار

الثمالة"؟

بطول يقارب المترين… "هوغو" ينتزع لقب أطول حصان حي في العالم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-06-28

دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية قد تهدد بصرك أكثر مما تتوقع!

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-27

الرئيس عون: شكرًا من القلب للأمن العام وأنحني أمام تضحياتكم وأنتم "قدّ المسؤولية وأكثر"

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-13

دراسة تحذّر: الشخير أثناء النوم قد يؤدّي للموت أو خسارة الوظيفة

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-09

لماذا قد يكون اتساخ اليدين مفيداً لصحتك؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:57

بطول يقارب المترين… "هوغو" ينتزع لقب أطول حصان حي في العالم

LBCI
منوعات
09:53

بعد ربع قرن على هجمات 11 أيلول… أكثر من ألف ضحية لا تزال هوياتهم مجهولة

LBCI
منوعات
07:20

مذكّرتا تفاهم بين جامعة الروح القدس-الكسليك ومؤسّستي سمير قصير ومهارات

LBCI
أمن وقضاء
2026-09-10

تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

وكالة تسنيم: إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-24

الرئيس جوزاف عون استهلّ لقاءاته في نيقوسيا باجتماع مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تمت خلاله مناقشة الأوضاع الراهنة في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة إضافة إلى العلاقات اللبنانية الإيطالية وسبل تطويرها في المجالات كافة

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-05

رئيس الجمهورية: إلى من يريد الفتنة أقول لكم الظروف تغيّرت و“شو جايينا من حربك"؟

LBCI
اقتصاد
2026-05-18

وزارتا الزراعة والصناعة تواصلان حملتهما الرقابية: إقفال 15 معملاً في البقاع ومستودعين في بيروت لتصنيع الألبان والأجبان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب.. وما قصة "كلا.. كلا"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

علي الطاهر من منظور عسكري... كيف إختُرقت التلال وفُجرت الأنفاق؟

LBCI
رياضة
13:45

السائقون يستعدون للانطلاق من النادي اللبناني للسيارات والسياحة... رالي لبنان الـ٤٨ ينطلق الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بعد تفجير علي الطاهر... إسرائيل تحتفي ونتنياهو يهدد بمواصلة العمليات ضد حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

التوزيع الطائفي يؤخر البت بالتفرغ في الجامعة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من عكار إلى البقاع… مناطق الخطر تنتظر الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

كاميرا الـ LBCI ترصد المشهد عند علي الطاهر... هكذا عاش السكان ليلة التفجيرات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:24

مقدمة النشرة المسائية 11-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
11:26

سفير لبنان السابق لدى الإمارات: الأمم المتحدة يجب أن تتولى مسؤولية ملف مضيق هرمز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:25

من تحت الأرض... إسرائيل تنشر مشاهد من الشقيف وعلي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
02:08

إرتفاع إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
09:08

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء: صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

LBCI
أخبار لبنان
16:33

المركز الوطني للجيوفيزياء: موجات أرضية سُجلت مساء ناتجة عن التفجير الإسرائيلي في علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
15:27

قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة

LBCI
خبر عاجل
14:30

الجيش الإسرائيلي: دمّرنا البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر... وطولها بلغ أكثر من كيلومترين

LBCI
حال الطقس
03:15

أجواء حارّة نسبيًا مستمرّة في الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
15:03

زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب لبنان جراء عمليات التفجير الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More