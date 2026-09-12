أفضل مطارات العالم لعام 2026… مطارات عربية بين المراتب المتقدمة وهذه الدولة تتصدر اللائحة

رغم التحديات التي واجهها قطاع السفر الجوي حول العالم خلال عام 2026، كشفت دراسة حديثة عن أفضل المطارات أداءً من حيث تجربة المسافرين والخدمات. وأصدر Consumer Choice Center مؤشر المطارات العالمي للمستهلكين لعام 2026، بعد تحليل 60 مطارًا حول العالم، استنادًا إلى عوامل عدة، من بينها سهولة الوصول إلى وسط المدينة، وحجم حركة المسافرين، وتوافر سيارات الأجرة وتطبيقات النقل، وخدمات المترو والقطارات، إضافة إلى سهولة التنقل بين البوابات والمحطات، وعدد شركات الطيران والوجهات.



وتصدّر مطار دوسلدورف في ألمانيا التصنيف العام، كما حلّ في المركز الأول ضمن فئة المطارات الصغيرة. ويخدم المطار 67 شركة طيران ويوفّر رحلات إلى 171 وجهة، فيما حظيت إجراءات التفتيش الأمني فيه بإشادة لسرعتها وكفاءتها.



أما في فئة المطارات الكبيرة، فتصدّر مطار برشلونة إل برات الإسباني، بعدما سجّل متوسط انتظار عند نقاط التفتيش الأمني لا يتجاوز ثلاث دقائق، ويخدم أكثر من 57 مليون مسافر سنويًا. وجاء مطار روما فيوميتشينو ثانيًا، يليه مطار لوس أنجلوس الدولي.



وشملت المراتب المتقدمة عددًا من أبرز مطارات العالم، بينها بانكوك سوفارنابومي، وشارل ديغول في باريس، والملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومدريد باراخاس وطوكيو، فيما برزت بذلك مطارات عربية ضمن التصنيف العالمي.



وفي فئة المطارات الصغيرة، حلّ مطار زيورخ ثانيًا، وكوبنهاغن ثالثًا، وهلسنكي رابعًا، وميلانو مالبينسا خامسًا. أما بريطانيا، فدخلت قائمة أفضل عشرة مطارات كبيرة عبر مطار لندن هيثرو الذي احتل المركز السابع، رغم إشارة الدراسة إلى أن القيود الصارمة على الرحلات الليلية تحدّ من توافر بعض الرحلات خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وفي المقابل، جاء مطار غيمبو الدولي في سيول في المركز الأخير بين 35 مطارًا صغيرًا شملها التصنيف، فيما احتل مطار سياتل-تاكوما المركز الأخير في فئة المطارات الكبيرة.



أفضل 10 مطارات صغيرة: دوسلدورف، زيورخ، كوبنهاغن، هلسنكي، ميلانو مالبينسا، أوسلو غاردرموين، ميونيخ، فانكوفر، بروكسل، وبرلين براندنبورغ.



أفضل المطارات الكبيرة: برشلونة إل برات، روما فيوميتشينو، لوس أنجلوس، بانكوك سوفارنابومي، شارل ديغول – باريس، الملك عبد العزيز – جدة، لندن هيثرو، مدريد باراخاس، وطوكيو.