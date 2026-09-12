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اختبار "بيزا" 2025 يفجّر صدمة: تراجع قياسي في أداء طلّاب لبنان... ومرتبة متدنية عالمياً
منوعات
2026-09-12 | 16:12
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اختبار "بيزا" 2025 يفجّر صدمة: تراجع قياسي في أداء طلّاب لبنان... ومرتبة متدنية عالمياً
أظهرت نتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة «بيزا» لعام 2025، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
(OECD)
، تراجعًا في مستويات الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم، في وقت شارك في التقييم نحو 760 ألف طالب، يبلغ متوسط أعمارهم 15 عامًا، موزعين على 91 دولة واقتصادًا.
وكشفت النتائج تسجيل مستويات متدنية في القراءة، إذ بلغ متوسط الأداء 466 نقطة مقارنة بـ501 نقطة عام 2012، بالتوازي مع تراجع الأداء في مجالات أخرى شملها التقييم.
وعلى الصعيد المحلي، غطّى البرنامج في لبنان مختلف المحافظات، باستثناء مناطق تأثرت بالتطورات الأمنية والنزاعات في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات عام 2025 تراجع متوسط أداء الطلاب اللبنانيين في الرياضيات والقراءة والعلوم مقارنة بعامَي 2018 و2015، إلى جانب تسجيل نتائج أدنى من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حل المشكلات الحاسوبية.
وأبرزت الأرقام فجوة واضحة بين أداء الطلاب في لبنان ومتوسطات دول المنظمة، إذ بلغ متوسط أداء الطلاب اللبنانيين 372 نقطة في العلوم مقابل 482 لدول المنظمة، و377 نقطة في الرياضيات مقابل 463، و331 نقطة في القراءة مقابل 461، فيما بلغ متوسط الأداء في حل المشكلات الحاسوبية 358 نقطة مقابل 500.
وتزداد النتائج إثارة للقلق عند النظر إلى مستويات الكفاءة، إذ يقع نحو 66 في المئة من الطلاب اللبنانيين دون المستوى المطلوب في العلوم، فيما لا تتجاوز نسبة الطلاب الذين يمتلكون الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة 22 في المئة من إجمالي الطلاب في سن الخامسة عشرة.
وفي المقابل، تشير التحليلات إلى ضرورة قراءة هذا التراجع في ضوء التوسع في قاعدة التعليم الثانوي ودمج أعداد أكبر من الطلاب المنتمين إلى فئات مهمشة، فيما حافظ الطلاب الأقل تأثرًا بهذه التحولات على مستويات أقرب إلى تلك المسجلة في السنوات السابقة.
وتكشف النتائج أيضًا عن ارتباط واضح بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومستوى التحصيل الدراسي في لبنان. فالطلاب الأكثر حظًا اجتماعيًا واقتصاديًا يسجلون متوسطًا يبلغ 420 نقطة في العلوم، فيما يصل الفارق بين الـ25 في المئة الأكثر رفاهًا والـ25 في المئة الأكثر حرمانًا إلى 74 نقطة، مقارنة بفارق يبلغ 85 نقطة على مستوى دول المنظمة. ورغم ذلك، ينجح 17 في المئة من الطلاب المحرومين في بلوغ الربع الأعلى من حيث الأداء.
أما في الجانب التكنولوجي والبيئة المدرسية، فيستخدم 48 في المئة من الطلاب أدوات الذكاء الاصطناعي أسبوعيًا للمساعدة في الدراسة، فيما يقضون نحو 2.1 ساعة يوميًا في الترفيه الرقمي داخل المدرسة. كما يدرس 85 في المئة من الطلاب في مدارس تحظر استخدام الهواتف المحمولة.
وتبرز عوامل أخرى تؤثر في البيئة التعليمية، من بينها التنمر، إذ أفاد 33 في المئة من الطلاب بتعرضهم له، إلى جانب الضوضاء داخل الصفوف التي أشار إليها 44 في المئة منهم.
وشمل التقييم في لبنان 7,382 طالبًا موزعين على 270 مدرسة، يمثلون نحو 90 في المئة من الطلاب في سن الخامسة عشرة في البلاد.
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بيزا 2025
أداء طلاب لبنان
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تراجع تعليم لبنان
مرتبة لبنان بيزا 2025.
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