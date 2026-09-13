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PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)

منوعات
2026-09-13 | 05:48
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PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)
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PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)

تتواصل منافسات بطولة PUBG MOBILE National Championship – Lebanon 2026، في محطة تجمع أبرز المواهب اللبنانية في اللعبة وتفتح أمامها فرصة للانتقال من المنافسة المحلية إلى الساحتين الإقليمية والعالمية.

وفي حديث للـLBCI، أضاء القيمون على PUBG MOBILE على أهمية إقامة البطولة في لبنان، والدور الذي تلعبه في منح اللاعبين مساحة احترافية للتنافس وإظهار مهاراتهم، إلى جانب تعزيز حضور الرياضات الإلكترونية في البلاد.

وتشهد النهائيات الكبرى لموسم الخريف، الممتدة بين 12 و14 أيلول، منافسة 16 فريقًا على لقب البطولة الوطنية وجوائز بقيمة 5 آلاف دولار.

إلا أن الرهان لا يقتصر على الجائزة المالية، إذ يتأهل أفضل فريقين لتمثيل لبنان في المرحلة التالية من المسار الرسمي لـPUBG MOBILE في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتُفتح أمامهما إمكانية مواصلة المشوار نحو المنافسات الدولية.

ويصل هذا المسار إلى بطولات عالمية كبرى، من بينها PUBG MOBILE Global Open بجوائز إجمالية تبلغ 500 ألف دولار، وPUBG MOBILE Global Championship 2026 التي يصل مجموع جوائزها إلى 3 ملايين دولار.

يمكنكم متابعة البطولة يومي الأحد والاثنين عند الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة الـLB2 أو عبر قناة LBCI Lebanon على منصة يوتيوب. 
 

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