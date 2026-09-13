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صديقتان لعقود… حتى كشف فحص الـDNA أنهما شقيقتان!
منوعات
2026-09-13 | 13:38
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صديقتان لعقود… حتى كشف فحص الـDNA أنهما شقيقتان!
في قصة تبدو أشبه بأفلام بوليوود، اكتشفت امرأتان هنديتان في الأربعينيات من العمر، تربّتا في هولندا بعد تبنّيهما وهما رضيعتان من عائلتين مختلفتين، أنهما شقيقتان بيولوجيتان، وذلك بعد عقود من الصداقة.
في التفاصيل، وُلدت مينا غيلتينك ومينال تيسن في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وتبنّتهما عائلتان هولنديتان من ملجأين مختلفين في مدينة مومباي الهندية، بفارق بضعة أشهر.
والتقت الاثنتان للمرة الأولى في سن المراهقة خلال فعالية نظمتها وكالة التبنّي، ولاحظتا على الفور التشابه الكبير بينهما في الملامح وطريقة التصرف. سرعان ما نشأت بينهما صداقة قوية، وكانتا تتبادلان الرسائل لسنوات وتخاطبان بعضهما بـ"الأخت"، رغم عدم وجود أي مؤشر آنذاك على وجود صلة بيولوجية بينهما.
لكن التواصل انقطع قبل نحو 15 عاماً، بعدما انتقلت مينال إلى فرنسا وانشغلت مينا بتكوين أسرتها. وفي عام 2017، أجرت مينا فحصاً للحمض النووي أملاً في العثور على معلومات عن عائلتها البيولوجية، إلا أنّها لم تحصل على أي تطابق.
وفي نيسان الماضي، أجرت مينال الفحص نفسه، قبل أن تتواصل مع مينا عبر فيسبوك في 20 أيار وترسل إليها نتيجة الاختبار. وبعد إعادة تثبيت تطبيق الفحص، اكتشفت مينا أنّ النتيجة كانت حاسمة: تطابق بنسبة 100 بالمئة، ما أكد أنهما شقيقتان كاملتان تتشاركان الوالدين البيولوجيين نفسيهما.
وبعد سنوات من انقطاع التواصل، التقت الشقيقتان مجدداً في آب، وهذه المرة وهما تعرفان حقيقة علاقتهما.
ووصفَت مينا اللقاء بأنه أشبه بـ"العودة إلى المنزل"، مؤكدة أنّ اكتشاف الحقيقة منحها شعوراً باكتمال جزء مفقود من حياتها.
ومنذ أيار، باتت الشقيقتان تتحدثان بشكل متكرر، كما التقتا بعائلتي بعضهما البعض وأطفالهما. واليوم، تخططان للعودة معاً إلى الهند وزيارة شوارع مومباي، المدينة التي بدأت فيها قصتهما قبل أكثر من أربعة عقود.
مصدر
منوعات
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