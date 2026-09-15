"صديقتي قالت لي"… متى تتحوّل الفضفضة للصديقات إلى تهديد صامت للزواج؟

كشفت أبحاث اجتماعية ونفسية حديثة أنّ التدخّل غير المباشر للصديقات المقرّبات قد يتحوّل إلى أحد عوامل التوتر والنزاع في الحياة الزوجية، مشيرةً إلى أنّ الفضفضة المفرطة والمقارنات المستمرة قد تتسلّلان تدريجياً إلى العلاقة وتهدّدان استقرارها.



وأظهرت دراسة طويلة الأمد نُشرت في مجلة Personal Relationships، وتابعت 355 زوجاً وزوجة على مدى 16 عاماً، أنّ تدخّل شبكة العلاقات الاجتماعية للزوجة، وتحديداً الصديقات، قد يرتبط بانخفاض مستوى الرضا الزوجي.



وأرجع الباحثون ذلك إلى ميل النساء بشكل أكبر إلى مناقشة تفاصيل علاقاتهنّ، ما قد يجعلهنّ أكثر عرضة للتأثّر بآراء وأحكام لا تراعي بالضرورة خصوصية كلّ علاقة زوجية.



من جانبها، حذّرت دراسة أخرى نُشرت في Journal of Communication من خطورة "الاجترار الجماعي" للمشكلات، موضحةً أنّ الإفراط في إعادة مناقشة الخلافات اليومية مع الأصدقاء وتحليلها باستمرار قد لا يقدّم حلولاً عملية، بل يفاقم المشاعر السلبية ويعزّز الشعور بعدم الإنصاف.



وأوضح خبراء في العلاقات الأسرية أنّ اللجوء المكثّف إلى الآخرين قد يكون مؤشراً إلى وجود فجوة في التواصل داخل العلاقة نفسها، إذ قد تبحث الزوجة عن مساحة آمنة للإصغاء لم تجدها مع شريكها.



وأكدوا أنّ الحلّ لا يكمن في قطع العلاقات أو الامتناع عن الحديث مع الصديقات، بل في وعي الطرفين بأهمية حماية خصوصية علاقتهما، وتجنّب الوقوع في فخ المقارنة بعلاقات الآخرين، وبناء حوار مباشر يضع مصلحة العلاقة الزوجية قبل أي مشورة خارجية.