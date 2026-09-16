هدية زفاف بمئات آلاف الدولارات... زوجة دونالد ترامب الابن تكشف هوية الممول الروسي

كشفت بيتينا ترامب، زوجة دونالد ترامب الابن، أن رجل الأعمال الروسي عمر كريمليف ساهم في تمويل احتفالات أُقيمت في جزر الباهاما عقب زواجهما في أيار الماضي.

وجاء توضيحها بعدما أفاد تحقيق صحافي بأن كريمليف دفع مئات آلاف الدولارات لتغطية جزء كبير من تكاليف الاحتفالات التي امتدت على عدة أيام، بينها استئجار جزيرة خاصة وتنظيم عرض للألعاب النارية.

وأكد الزوجان أن كريمليف، الذي وصفاه بأنه "صديق عزيز"، استضاف بسخاء ليلتين من الاحتفالات التي أقيمت بعد مراسم الزواج، معتبرين أن الأمر كان بمثابة هدية زفاف من صديق، وليس تمويلًا لحفل الزفاف نفسه.

ويترأس كريمليف الاتحاد الدولي للملاكمة، وتربطه علاقات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي منحه وسام الصداقة، كما ظهر ضمن وفد روسي رافق بوتين خلال زيارة إلى الصين.

وأثارت قيمة الهدية وهوية مقدمها اهتمامًا إعلاميًا في الولايات المتحدة، في ظل المكانة السياسية لعائلة ترامب والعلاقات التي تجمع كريمليف بموسكو.